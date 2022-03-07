消息：韓正晤港區人大　再質疑私院拒收新冠患者　希望是假新聞

主管港澳事務的國務院副總理韓正，今早（7日）在北京人民大會堂接見港區人大代表。消息指，韓正今日在會上再次談及本港私人醫院問題，提到自己聽聞有私院拒絕接收新冠患者，他希望這是假消息、不是真的，強調全社會要齊心協力抗疫。

港區人大代表陳勇會後透露，韓正主動提及私院問題，希望有關消息是假新聞，強調醫護治病救人是天職。



關注長者幼童 須減低死亡率

陳勇引述韓正指，香港疫情令人中央揪心，中央全力支持香港抗擊疫情，對特區要求有求必應，「要多少給多少，馬上過去」。韓正關注長者、幼童情況，指香港採取有力、果斷措施，減低病亡率，各部門要全力以赴，全體公務員要以老百姓生命健康為重。



韓正提到，要深刻認識《港區國安法》及完善選舉制度的重要意義，確保了國家和香港的利益。韓正又提出三點希望，包括全力支持政府抗疫；全力做好特首選舉，亦要做好建設，解決香港廣大市民的住房問題，香港要有頂層設計、長遠謀劃，讓市民看到希望，得到實惠；第三是融入國家發展大局，戰勝疫情，會迎來更好的發展。

韓正昨日與港澳全國政協委員見面，強調中央支持特區政府抗疫，對特區要求「照單全收」，會面期間曾質疑有私家醫院未有接收新冠患者，有違醫者職責。