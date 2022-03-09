消息：夏寶龍舉例黑暴無派兵　尊重一國兩制：50年後毋須變

全國兩會將近尾聲，全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（9日）會見港區政協委員。有與會人士轉述夏寶龍指，北京近年出手制定《港區國安法》等完全是為了香港好，強調共產黨不是代替香港管治，而是給予指導性意見，讓特區根基意見來治理。有份參與會面的全國政協委員蘇紹聰，則指夏寶龍提到「愛國者治港」是「一國兩制」正確落實的關鍵，如果「一國兩制」行得正確，50年後沒有必要改變。



蘇紹聰也引述夏寶龍指，中央會尊重香港的高度自治，但當有事情影響香港穩定，中央就會向特首作出指示，希望港府執行，但會尊重香港不同的制度，例如在援港抗疫一事上。夏寶龍也舉例「黑暴」，指中央沒調動軍隊和內地武警，用的是香港資源，例如警隊，是按照「一國兩制」行事。夏強調即使香港面對種種困難，中央沒有怪罪過香港，願與香港一同承擔，解決問題。



港澳辦主任夏寶龍主持召開支援香港抗疫工作協調會。

據了解，參與會面的包括統戰部、共青團等多個部委，全國政協副主席、前特首梁振英率先發言，提到不能低估「愛國者治港」的難度，關鍵是要有犧牲精神。夏寶龍其後發表講話，蘇紹聰表示，夏寶龍發言約半小時，提到中央百分百支持香港抗疫，重申堅定不移實施「一國兩制」，香港普通法制度肯定不會變，市民不用擔心和疑慮。

中央關懷非空話 種種困難都沒怪罪香港

蘇紹聰引述夏寶龍指，自香港回歸以來，中央所有措施都是為香港好，中央對港實施「全面管治權」不代表會干預香港管治，因為香港有高度自治權，兩者要有機結合，中央會尊重香港的高度自治。但當香港局勢不穩，中央就會向特首作出指示，夏舉例中央上月開始留意到香港疫情發展，於深圳成立專班，就防疫作出協調工作，超過200人參與，為了協調運送食物、貨物和興建方艙醫院等工作，有時候工作至深夜兩時。

另有與會者引述，夏寶龍指中央援建方艙醫院、調撥醫療資源等，對香港的關懷不是講空話。蘇紹聰指，夏寶龍表示即使香港面對種種困難，中央都沒有怪罪過香港，願與香港一同承擔，解決問題，強調全國人民熱愛著香港，兩地一家人，譬如汶川地震期間，港人也熱心幫助當地。

以俄烏戰事類比「黑暴」：美國支持非為香港好

蘇紹聰表示，夏寶龍以俄烏戰爭與2019年「黑暴」作類比，指美國與西方勢力口頭上支持和平及援助難民，但實際上為烏克蘭提供軍火，並非為烏克蘭好，又指美國支持2019年「黑暴」事件，但卻強烈鎮壓國內示威。夏寶龍提到「黑暴」影響香港穩定，中央沒有調動軍隊和內地武警，用的是香港資源，例如警隊，是按照「一國兩制」的做法，認為「一國兩制」成功落實，粵港澳大灣區創造更多發展機遇，香港與內地關係越來越密切。

據了解，夏寶龍亦要求政協委員履行職責，發揮中堅力量，為「一國兩制」行穩致遠作出貢獻。他強調香港前景一定非常好，要繼續融入國家發展大局。據了解，他席間未有談及特首人選。

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