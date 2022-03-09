私醫抗疫不力？林哲玄反指正默默赴前線：任由疫者社區求診恐播毒

疫情嚴峻，主管港澳事務的國務院副總理韓正，日前質疑本港私家醫院是否沒救治確診病人，稱希望這是「假消息」。本身為私家醫生的立法會醫療衞生界議員林哲玄撰文，指私家醫生實際上也有協助抗疫，認為社會上對私家醫生有一些無理攻擊，又稱實際上衞生署根本不鼓勵染疫病人看私家醫生。



反問患者與其他人同求醫 是否與病毒共存？

林哲玄指出：「其實私家醫生看新冠病人，有；看發燒病人，更多。否則為什麼我們都用完手頭上的退燒藥呢？幾天前我還在為私家醫生張羅海外的退燒藥水，向有關當局申請特准批入。公道說，衞生署一貫政策是不鼓勵私家醫生看新冠病人。假如診所出現新冠病人，醫生須把他隔離在房間或角落，馬上通知衞生當局接走病人；診所還需要深度消毒。」他稱至今沒聽聞，衞生署改變這項指引。

他指，個人會繼續呼籲同業為新冠病人診症，與其他病人時間上最好分開，以免釀成新一輪的社區傳播。他反問批評醫生的人「請先問問自己，鼓勵新冠病人到處走動，在社區內與其他病人擁擠在同一個診所看醫生，其實你們是不是在鼓勵與病毒共存呢？」

私醫外展打針、公院兼職 嘆默默耕耘卻遭攻擊

林哲玄指遠程問診是解決方法，可惜現時紀律規限有障礙，因為醫務委員會有極其嚴格和不合時宜的規則，令家庭醫生成為整個制度下是最被動、最無助的醫生群體。他稱已多次致函要求因時制宜修訂規則，放寬規定。

他指出，疫情以來私家醫生實際上盡心歇力齊心抗疫，為市民大量接種疫苗，為不敢到公立醫院看病的人士看病，作為安老院探訪醫生，包括到有疫情爆發老人院的長者、參加外展疫苗接種、加入公立醫院當兼職醫生參加前線工作等：「凡此種種，我們只是默默耕耘，不求讚頌；突然間卻飽受無理攻擊，我作為業界的代表不能不說句公道話。大敵當前，我們必須攜手合作、各司其職、共同抗疫，而不是互相攻伐。請大家放下有色眼鏡，共同戰鬥吧！」