政協引夏寶龍：不怪罪香港爆疫　全國支持不分你我：風雨後見彩雲

第五波疫情失控，以致中央須出手全方位支援，港府被指應對失據，抗疫措施反覆。全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（9日）會見港區政協委員，與會的全國政協委員蘇紹聰轉述夏寶龍指，即使香港面對種種困難，中央沒有怪罪過香港，願與香港一同承擔，解決問題。



蘇紹聰指，夏寶龍表示中央上月開始留意到香港疫情發展，於深圳成立專班，就防疫作出協調工作，超過200人參與，為了協調運送食物、貨物和興建方艙醫院等工作，有時候工作至深夜兩時，但全國人民都支持香港，形容「大家是一家人，不分你我。」



蘇紹聰引述夏寶龍指，全國人民都熱愛著香港，兩地一家人，譬如汶川地震期間，港人也曾熱心幫助當地。面對第五波疫情，香港毋須擔心，希望市民配合特區政府的工作。另有與會者引述，夏寶龍談及中央援建方艙醫院、調撥醫療資源等，對香港的關懷並非講空話。

另一名港區政協委員李大壯亦引述夏寶龍提到，香港經歷了「黑暴」事件，加上疫情，是天災人禍，但在國家主席習近平領導下團結一致，香港將保持繁榮穩定，夏寶龍強調，一國兩制必定會成功，相信香港「風雨過後必見彩雲」，前景一定好。