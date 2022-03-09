政界回應夏寶龍談話　感謝中央確保一國兩制行穩致遠

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶⿓今日（9日）在北京會見港區全國政協委員，強調中央對貫徹實施「⼀國兩制」始終堅定不移。



政界回應指，夏寶龍講話反映中央實施「一國兩制」的決心始終如一，香港只要積極發揮「一國兩制」優點，未來必定會更好。



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自由黨：內地大力援港展示血濃於水

自由黨回應指，衷心感謝集合14個部門250多人組成9個部門「專辦」，在深圳日以繼夜為香港平安而工作，與全國14個省市⾃發積極⽀持香港抗疫，利用海上及陸上運輸渠道，對特區政府和香港市⺠提供源源不絕的⽀持，展示了國家與香港⾎濃於⽔。

⾃由黨指，4名立法會議員及「抗疫義⼯隊」會繼續善⽤中央政府、特區政府及⺠間⼒量所提供的資源，幫助社會上最需要的⼀群，並向市民傳遞正確的防疫訊息。

對於夏寶龍對「一國兩制」的論述，自由黨感謝中央⼀直堅持保持並守護香港特區的獨特性，亦認為在中央政府出⼿為香港特區落實《港區國安法》及完善選舉制度，是香港由亂轉治的重⼤轉捩點，發揮了定海神針的效果。

國務院港澳辦主任夏寶龍。（中新社）

林建岳指中央措施保障香港長治久安

全國政協常委林建岳表示，夏寶龍講話表明，中央始終堅定捍衛「一國兩制」，是「一國兩制」的踐行者和捍衛者，不論是出手制定《香港國安法》還是完善香港選舉制度，出發點都是為了「一國兩制」的行穩致遠，保障香港長治久安。他指中央確保「一國兩制」不僅五十年不變，五十年之後也不變，是香港市民的共同訴求和呼聲。香港各界應該抓住新機遇，積極融入國家發展大局，推動「一國兩制」行穩致遠。

林建岳認為，香港正面對困難局面，更需要各界攜手謀發展，在香港社會重新樹立「發展惠民」這個主調，推動香港盡快走出政治鬥爭的泥沼，回歸經濟城市的定位，走上發展經濟、改善民生的正軌，共同建設香港美好家園，確保「一國兩制」行穩致遠。

中央撐港抗疫「有求必應」 林健鋒：反映深厚關愛

經民聯立法會議員林健鋒認為，夏寶龍的講話顯示中央全力支持香港抗疫，由專家、物資到運輸，各個環節也是「有求必應」，對香港開出的要求清單「照單全收」，反映中央對香港的深厚情誼及關愛，亦加強了香港抗疫的底氣及信心。「夏主任形容一家人做到的事情都會做，令我好感動，國家視香港如親人、不分彼此。」

對於夏主任鼓勵香港各界要團結，特別提及工商界和青年人不論在香港以至整個大灣區都有好多發展機會，林健鋒認為，夏寶龍的說話具激勵士氣及鼓舞人心作用，應好好部署及自我裝備，在疫情過後必定大有可為。

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邱達根指支援抗疫彰顯全國同舟共濟

立法會議員邱達根表示，從夏寶龍談話中感受到中央深切關懷香港市民，「義無反顧地在此救亡圖存之際擔當香港的後盾」。邱達根指中央發揮了「一方有難，八方支援」國家制度優勢，緊急援建方艙醫院，啟動跨境鐵路貨運保障供港物資，安排香港安老院舍急需的護理人員等，這些都彰顯了全國上下同舟共濟，團結一心，共克時艱的力量。

陳月明支持以「愛國者治港」準則行事

立法會議員陳月明表示，堅決支持以「愛國者治港」的準則行事，維護香港社會穩定。她又指會在接下來的工作中，跟隨中央步調，支援鄉郊抗疫工作。