林鄭認發布信息欠佳　治療乃當前要務：高度重視內地專家意見

疫情居高不下，特首林鄭月娥昨天（9日）起，每早親自主持恆常記者會，解說抗疫戰況，將持續到「疫戰」結束。林鄭接受新華社專訪，承認政府在信息發布等方面做得不太好，指抗疫戰中提供準確資訊非常重要，要完善和提升這方面能力，更加公開和透明。



抗擊這波疫情獲中央全力支援，林鄭指，中央支持每天都要講，讓老百姓知道國家是最堅強後盾。她說過去幾年香港經歷了很多風浪，都能在中央的支持下安然度過，而且都會變得更好更強，「這次也不會例外」，相信經過這次中央大力援港，港人對國家的向心力肯定會更強。



送18萬公務員赴前線打仗：將病毒當成敵人

林鄭表示，這一次疫情和以往不同，有中央的支持。當前的工作重點是吸納了內地專家的意見，當感染程度比較廣泛時，應將有限資源用到最需要的地方，最大限度降低感染、重症及死亡，確保市民尤其長者的生命和健康。

她說，本來港府邀請的主要是內地流行病學調查專家，「但中央看到我們的老人家比較多，死亡個案也不斷上升，所以就派了一些治療重症的專家，我們高度重視內地專家的意見。」她相信經過中央大力支援，港人對國家的向心力肯定會更強，香港也會變得更好更強。

林鄭續指，抗擊疫情是港府壓倒一切的任務，要總動員60多個政府部門和18萬公務員，無論是支援病患抑或隔離設施，「都把公務員送上前線打仗」。她說抗疫要有鬥爭精神，將病毒當成敵人；並不斷調整策略，上下齊心。

全民強檢待疫情平穩向下才進行：時機綜合考慮

提供準確權威信息是其中一環，林鄭指，過去兩年的疫情新聞發布主要由衞生部門負責，交代疫情數字等情況：「但現在已經在打仗，社會還需要了解食物供應和疫苗接種率等其他事。」她說自己將每日將聯同相關局長，交代工作進展，澄清謠傳和誤會，提供權威信息。

林鄭又提到「全民強制檢測」，指會等到疫情較為平穩向下的時候才進行，一次不夠就做兩次，兩次不夠就做三次；具體執行時機則要做綜合考慮，並聽取專家意見。現時重點將圍繞長者，短時間內醫管局總病床一半都將用作收治確診者，強調現時治療是首要工作，讓輕症盡量不要變為重症。