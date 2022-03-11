梁美芬兄長染疫居家隔離離世　倡優先處理高危人士、不能留家治療

第五波疫情嚴峻，經民聯立法會議員梁美芬早前透露，她一名親友染上新冠肺炎離世。近日她再向傳媒表示，該名親友是她的63歲兄長。
她說，兄長沒有長期病患，２月接種了第一針疫苗，他起初只是輕症，因此跟隨當局指引在家隔離，惟後來病情突然惡化，送院後不治。
梁美芬說，她對兄長的離世深感難過，因未及時獲通知而沒有機會幫助他，冀確診患者及時向外求助，包括家人、議員和醫生。
梁美芬批評政府沒有做好統籌，未能妥善調動醫療資源，建議政府應優先處理高危人士，包括長期病患者、未接種兩針的長者及兒童及曾經有疾病的人士，一旦這批人受感染，便不論病情輕重也需要即時治理，絕不能讓他們留家治療。她又指，患者未必懂得辨別輕重症，需要有醫護人員在旁觀察患者病情。
建議短時間禁足 全民派檢測包
她亦建議政府應盡快實施短時間的禁足，只容許重要行業和必要服務繼續運作，期間全民派發快速檢測包，市民毋須出外進行強檢。
她提到，現時只有中央贈送的藥物才獲豁免註冊，有團體向患者贈送連花清瘟膠囊時，不知道是否合法，希望政府能動用《緊急法》，讓廣大市民獲得急切需要的物品。
梁美芬：親人聽從當局指引在家隔離終離世 斥政府未妥善撥調資源內地版連花清瘟膠囊是否豁免註冊？ 食衞局徐德義在立法會解答黃元山倡分流疏導隔離設施及設送藥服務 梁美芬建議劃出高風險區疫情︱中央送4萬盒快測棒、10萬個KN95 唐英年感謝江蘇統戰部港大研究指禁晚市堂食無助遏止疫情 張宇人呼籲放寬至晚上10時疫情｜輝瑞新冠口服藥3月底前到港 港府未透露訂購劑量