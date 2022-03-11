梁美芬兄長染疫居家隔離離世　倡優先處理高危人士、不能留家治療

第五波疫情嚴峻，經民聯立法會議員梁美芬早前透露，她一名親友染上新冠肺炎離世。近日她再向傳媒表示，該名親友是她的63歲兄長。



她說，兄長沒有長期病患，２月接種了第一針疫苗，他起初只是輕症，因此跟隨當局指引在家隔離，惟後來病情突然惡化，送院後不治。



梁美芬說，她對兄長的離世深感難過，因未及時獲通知而沒有機會幫助他，冀確診患者及時向外求助，包括家人、議員和醫生。

梁美芬批評政府沒有做好統籌，未能妥善調動醫療資源，建議政府應優先處理高危人士，包括長期病患者、未接種兩針的長者及兒童及曾經有疾病的人士，一旦這批人受感染，便不論病情輕重也需要即時治理，絕不能讓他們留家治療。她又指，患者未必懂得辨別輕重症，需要有醫護人員在旁觀察患者病情。

建議短時間禁足 全民派檢測包

她亦建議政府應盡快實施短時間的禁足，只容許重要行業和必要服務繼續運作，期間全民派發快速檢測包，市民毋須出外進行強檢。

她提到，現時只有中央贈送的藥物才獲豁免註冊，有團體向患者贈送連花清瘟膠囊時，不知道是否合法，希望政府能動用《緊急法》，讓廣大市民獲得急切需要的物品。