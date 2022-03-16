立法會49分鐘完會批出2,705億　議員同轟抗疫不力：錢要用得其所

立法會今日（16日）透過視像形式召開大會。由於正值疫情期間，議程大幅壓縮，只處理具立法效力的事項，因此只用了49分鐘就極速完成。多名議員趁審議臨時撥款決議期間，批評特區政府防疫不力。



疫下無質詢環節 大會只處理具立法效力事項

立法會主席梁君彥較早前表示，在疫情未穩定前，立法會會議只處理具立法效力事項，委員會則只應就急切或與疫情相關事項召開會議。因此，今日會議沒有往常的質詢、以及議員無約束力動議環節。

今日大會首讀及二讀《2022年僱傭（修訂）條例草案》，容許接受強檢的僱員以檢疫令申領病假；如僱員拒絕出示接種疫苗證明，而遭受解僱或其僱傭合約的條款被更改，不被視為不合理解僱。另外，大會二讀了《2022年收入（稅務寬免）條例草案》，關於今年財政預算案的減稅措施。兩項議案已中止待續，交付內務委員會處理。

此外，會上審議政府臨時撥款決議案，議決批准將一筆不超過2,705億元的款項記在政府一般收入上，供作支付於4月1日開始的財政年度政府服務開支之用。款項約相當於《2022年撥款條例草案》下全年撥款總額（6,978億4,451萬2,000元）的百分之39。

議員：抗疫須有藍圖目標、錢須用得其所

多名議員在發言期間，趁機批評政府近日防疫工作。新思維狄志遠指，撥款是否用得其所才是重點，政府抗疫必須有藍圖、計劃和目標，十分遺憾過去兩星期見到老人院的情況，對焦不到老人家的問題，許多長者染疫後孤立無援，「俾完錢你都冇用」，因為政府行政支援不足。

法律界林新強慨嘆，現時由於疫情關係「內地同胞都對我哋好大意見」，他希望特區政府可善用資源，因為疫情是「戰爭」，希望政府「老實地做好抗疫工作，唔好再令市民失望」。

新民黨陳家珮指，最擔心的是金錢用不得其所，近日收到一宗個案，一對七、八十歲的老夫婦，其中妻子有失智症，丈夫原先健康。近日丈夫染疫後前日不幸離世，妻子不知情下伴屍兩天，要到家人探望時才發現。丈夫染疫期間，48小時內所謂「熱線」完全打不通，做了網上平台申報，衞生署完全沒有聯絡患者。主席梁君彥一度打斷，要求陳家珮回到發言主題，陳指重點是希望撥款通過後政府開支用得其所。

最終，臨時撥款在無記名表決之下通過。其後會議再用約1分鐘時間，處理經民聯梁美芬提出的「延展附屬法例修訂期限的擬議決議案」。會議於11時49分休會，全程只用了49分鐘。