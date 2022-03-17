香港累內地爆疫？林鄭指網上謠言多　內地網民：聽不進就別求中央

香港第五波疫情嚴峻，更有個案傳到內地，深圳近日快速「封城」應對新一波爆發。早前有內地網民在微博轉載港人疫下到沙灘相片，質疑港人漠視安全風險，只顧享樂，甚至要求撤回內地援港醫護。

對於有內地網民質疑內地爆疫是受香港所連累，特首林鄭月娥今日（17日）在記者會指，社交平台每日有很多評論、揣測和謠言，「唔好睇、唔好聽、唔好信」。下午，微博有網民轉載林鄭月娥言論，反斥「聽不進就別求中央，自生自滅好了」。有立法會議員指，從政者面對社會意見要謙卑，即使批評意見也是「愛之深，責之切」。



林鄭月娥在今日記者上會，被問到如何看待內地網民對香港的質疑。她回應指：「喺社交平台每日都係有好多評論，好多揣測，好多謠言。我嘅最佳回應係：唔好睇、唔好聽、唔好信。所以我唔打算評論。」

有關注香港疫情新聞的網民，在微博評論事件，有人質疑深圳疫情是受香港牽連的；有網民批評林鄭不願聽群眾聲音，「聽不進就別求中央，自生自滅好了」。不過，林鄭的惹火言論未登上微博話題榜和熱搜榜。

+ 8

陸頌雄：從政者需要胸襟 抗疫需要包容

工聯會立法會議員陸頌雄認為，從政者要有「有則改之，無得加冕」的胸襟，不應拒絕他人意見。他說第五波疫情之下，不少內地朋友都對香港表示關心，就算是怪責亦是「愛之深責之切」，認為無論是甚麼人，對待他人都應該謙卑，「講聲抱歉唔係咁難」。

陸頌雄以自己為例，一直與鄰居關係良好，早前家人確診時亦主動打電話給鄰居，「講聲Sorry，可能為你哋帶嚟麻煩」。他強調，抗疫需要大家互相包容，有時候自己未做得最好，可以向別人解釋「自己已經盡力，但抱歉未夠完善」，「順啲條氣、和順啲，大家都會做得好啲」。

他又指，香港可以虛心參考內地的抗疫經驗，舉例指上海作為大都會，最近爆疫不是全城封城，有關經驗值得借鑑。