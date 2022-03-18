國家衞健委：香港疫歿90%長者　打針與否差好遠「教訓特別深刻」

今波疫情高位橫行，累計確診人數突破一百萬宗、逾5,000人病歿，全港九成老人院舍出現疫情。內地多地近日零星爆疫，國務院新聞辦今日（18日）介紹防疫工作，國家衞健委副主任、國家疾控局局長王賀勝表示，香港的疫情給予內地特別深刻教訓，長者接種率低，重症及死亡率就會很高，警告不要以為長者留在老人院，不出街就無事，「一旦感染了以後，接種和不接種疫苗，差別非常大，這次香港就是一個例證！」



香港疫歿者90%屬長者 打與不打死亡率差幾十倍

王賀勝指，即使疫情處於平緩及普通階段，仍然要做好個人防護，第一點建議就是長者要接種疫苗，因為傳染病理論就是要控制傳染源、切斷傳播途徑及保護易感染人群，而疫苗是保護易感染人群最有效手段之一。他說對於長者，香港給予內地「特別深刻的教訓」，特別提醒內地老人院長者，不要因為接種不方便就不去，要建立集體防護。

國家衞健委副主任另一副主任曾益新，表示大家都應該由報道看到香港情況，引述在香港，已打針的確診者死亡率是0.04%，沒打針或未完成兩針接種的死亡率是1.25%，相差幾十倍；而且疫歿的90%都是長者：「看出疫苗接種對於預防重症、預防死亡是有很好的保護作用。」

長者打針「非常關鍵、非常重要」

曾益新指長者打針是「非常關鍵、非常重要」，現時內地60歲以上長者有2.64億人，80%打齊兩針；當中80歲以上打足兩針的卻只有50.7%，佔比最多，這個年齡層打了第三針的亦不足20%。他說加強免疫接種，對於長者，尤其高齡長者是非常有意義，須繼續加大力度推動，形容他們是最需要保護；而動員長者接種必須多公布數據，以回應他們的顧慮，包括疫苗安全性、副作用及有效性等。