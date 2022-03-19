放寛防疫？聶德權：須待8成高危者打足兩針　並兼顧處理重症能力

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，聯同兩名港大學者提出，接種兩劑復必泰或三劑科興疫苗市民達95%，即可放寬社交距離措施。負責疫苗接種計劃的公務員事務局聶德權今早（19日）表示，放寬社交距離措施要視乎疫苗接種情況和醫院處理重症病人的能力，若果12歲或以上人口有9成已接種兩針，小童和長者接種率達8成至9成，加上市民盡早接種第三針，便有條件放寬社交距離措施，恢復社會活動。



聶德權表示考慮放寛社交距離措施，並非單單看整體接種率作決定，而要考慮整體情況，包括高危群組的接種率，以及醫院處理重症病人的能力，若處理到這兩方面的問題，有條件恢復社會往來和活動。

他指，政府目標是12歲或以上人士首兩針接種率達9成，3至11歲小童和70歲或以上長者接種率達8成至9成，加上市民盡早接種第三針，便可建立穩固的保護屏障，有條件放寬社交距離措施；但放寛時必須小心，因為疫情很容易反彈。

未計染疫者9成院友已打針 預告四月再安排外展

在安老及殘疾院舍方面，聶德權稱政府已達至安排外展隊到全數院舍為院友接種疫苗的階段性目標。他說，本港有4成院友染疫，無法接種疫苗，其餘逾9成院友已接種疫苗，不足1成因家人反對而未能接種，當局會向社署了解家人反對疫苗接種的原因，醫護團隊亦樂意與家人解說。他又稱留意到第五波疫情爆發後，家人回心轉意容許接種疫苗的情況增加。

聶德權指，下一階段性目標是4月中或4月底前，安排外展隊到院舍至少兩次，為院友接種第二針和第三針疫苗。他說，當局稍後會了解院友第三針希望接種科興還是復必泰，冀組織復必泰疫苗專隊，安排疫苗接種中心人手的到院舍接種疫苗。