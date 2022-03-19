政府錯過長者谷針時機？聶德權：係社會錯過　最終能夠打一定要打

今波疫情安老院舍成為重災區，逾四成院友中招；累計逾5,000人染疫身亡，當中九成都是長者，其中一個主要原因就是接種率大滯後。政府在疫情大爆發後，急起追落後，至今已為52%安老院舍院友接種首針，達成第一階段目標。下階段將於4月再安排外展隊到院舍兩次，打第二、三針；現時約四成院友因染疫未能接種，屆時亦可接種。



對於有聲音批評政府錯失為長者接種疫苗的時機，聶德權今早（19日）在電台節目中表示，是香港社會錯失了黃金時間，疫苗計劃推出初期，社會上有很多不實資訊，令市民擔憂副作用問題，安老院舍營運者亦擔心長者打完針發燒，影響院舍運作。加上本港醫護較保守，被問及是否適合打針時，經常交由市民自行決定，或著市民「睇定啲先」。不過，目前情況有改善，醫護較積極鼓勵市民打針。



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未打針不能住院舍？聶：到最後能打都一定要打

被問到未打針的院友，會否不能繼續住在院舍，聶德權稱會先透過溝通處理。他又指，到院舍打針，需要多於一個部門的協調溝通，當小問題疊加之後，就會阻礙接種疫苗的進度，但當局已著力改善，亦見到效果。

聶德權又指，正檢視院舍內多少院友不同意接種，收集數據之後，醫護團隊會與這些院友家人聯絡，希望盡量說服他們。但如果到最後，仍有一些人不願意接種疫苗，不排除考慮強制適合接種者必須打針：「我哋要睇下有咩方法，到最後，其實個要求就係，院舍裡面嘅院友，佢哋能夠打針的話，其實都應該一定要佢打針。」

葉劉質疑公僕欠內地奉獻精神 聶：體制觀念有別

新民黨主席葉劉淑儀早前質疑香港公務員團隊過分注重薪酬、福利和升職，「少做多得」的心態與內地公務員奉獻精神形成鮮明對比。聶德權說，香港與內地在體制、文化和觀念上均有分別，香港個人主義比較強烈、著重自由，內地則集體意識比較強烈，政府以至整個社會的動員能力也比香港強，香港須增強集體意識，加強一致性。