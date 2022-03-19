李家超指國家支援凝聚社會　非常感激內地醫護：磨合後將更能發揮

今波疫情累計確診個案突破100萬宗，政務司司長李家超昨日（18日）接受《中新社》專訪時表示，相信疫情高位平台期會持續一段長時間，抗疫仍須繼續保持高度備戰狀態，強調對抗疫有信心。



他指內地醫護的作用很大，非常感謝他們，他們來港初期會有熟悉期，過了初期階段可考慮如何更發揮協同效益，讓他們的經驗發揮更大作用。



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對抗疫有信心 國家支援社會凝聚力更強

李家超說，香港疫情仍然嚴峻，仍處於高位平台期，相信會持續一段長時間，現在不是放鬆的時候，要繼續保持高度備戰狀態，政府會努力把所有抗疫的措施做得更扎實。他稱對抗疫有信心，因為從年初到現在，香港的力量增強很多，有國家的多方面支援，包括建設隔離設施，內地專家和國家醫療隊來港。香港社會力量亦團聚一起，有團結抗疫的意識，客觀上社會凝聚力較年初更強。

感謝內地醫護 磨合後或安排到北大嶼醫院

近日已有300多名內地醫護來港支援，李家超指，內地醫護作用很大，增加香港醫療人手，非常感謝內地醫護：「他們都很熱忱，放下很多，包括離開家人和工作，而且他們來香港是閉環管理，很多行動上有限制。所以他們很偉大，我非常感謝他們，言語表達不了我對他們的謝意和敬意。」

李家超續指，內地醫護來港有熟悉期，在磨合初期獲安排在亞博館工作，之後可能到北大嶼山醫院感染控制中心工作。當情況改進，就要考慮如何更發揮協同效益，讓他們的經驗和方法發揮更大作用，過了初期階段就可更好運用。

方艙入住率符合要求 擬聘酒店從業員改進服務

李家超提到， 5個方艙醫院項目提供3,000多間房間，約1萬張床位，現在入住率平均有8成，有時候是9成，因為房間有流轉，要消毒，有些要維修，所以上述入住率符合要求。他稱，政府從多方面改善方艙醫院的服務，包括入住流程、小區管理和餐飲選擇等，也希望招聘一些酒店服務業人士參與運營團隊，以便更貼心為入住者服務。

另外，他說政府會盡量釋放方艙醫院的價值，比如洪水橋設施有三分之一的設備、房間，用作長者暫托中心，正研究如何把設施使用的範圍再擴大，老人家的照顧是其中一個重要方向。