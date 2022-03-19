致函外國商會談禁飛通關　林鄭否認太遲：重視國際金融中心地位

特首林鄭月娥昨日（18日）致函國際商務委員會（International Business Committee，簡稱IBC），詳述本港防疫政策和措施，強調要先控制疫情，與海外通關「處於路線圖較後位置」。林鄭今日在抗疫記者會回應，指非常重視香港的國際金融中心地位，自疫情爆發以來，每月都會向國際商務委員會提交抗疫報告。



林鄭表示，2月28日向IBC發表了第24份報告後，很多團體都反映了相同的意見，包括對停課及繼續封關的的憂慮，因此自己再去信補充。她稱昨午收到很多回應，認為資訊有用，但希望政府宣布更多實際措施。



被問到為何在這時刻去信國際商務委員會，現時才去信會否太遲。林鄭月娥指，自己非常重視香港國際金融中心地位，要成功維持這地位，香港一定要與外界聯繫，並保持吸引力，吸引海外和內地商界投資，吸引人才來港。

林鄭回覆外國商會信件曝光 堅持先控疫情拒立即對海外通關

每月都向國際商務委員會交抗疫報告

林鄭稱，香港作為國際城市，政府不時聯絡外國駐港領事館及商業社會，政府會與國際商務委員會定期開會聽取意見。自疫情爆發以來，每月都向他們提交抗疫報告，因為本地傳媒多以中文報道，外國商會未必知悉政府最新工作。

林鄭指，在2月28日發表第24份報告後，由於憂慮到停課和封關等情況，很多團體也反映了意見，大部分意見相近，因此再去信回應，提供更多資訊，主要是重申她在公開場合的說話。她說，昨午收到不少回應感謝她回信，並稱認為資訊有用和具鼓勵性，但希望政府宣布更多實際措施。她強調，與商會聯絡是持續的工作，不存在太遲或太早。