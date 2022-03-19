「中聯辦中間人」騙徒落網　劉國勳籲小心騙案勿借出銀行戶口

民建聯立法會議員劉國勳早前連環遇上騙案，有騙徒自稱「中聯辦中間人」要求他轉帳50萬人，更有自稱霍啟剛的男子勸他相信對方，劉國勳識破並報警。警方前日（17日）拘捕一名男子，今日（19日）在東區法院提堂。



劉國勳呼籲市民小心騙案，不要借出銀行戶口給他人，以免墮入法網。



立法會議員劉國勳早前收到詐騙電話，但無上當。（資料圖片 / 余俊亮攝）

稱支付50萬元可當「常委」 扮霍啟剛聯絡

劉國勳在3月9日收到訊息，對方自稱是「中聯辦王秘書長的傳話人」，問他有沒有興趣出任「常委」。對方又表示曾與另一立法會議員霍啟剛會面，對方已支付80萬元服務費，更貼出網上銀行轉帳收據，要求劉國勳轉帳50萬元服務費到一個醫生戶口。

同時間，劉國勳更收到兩次海外來電，對方聲稱是霍啟剛，叫他「毋須懷疑」和「不要得罪他」。劉國勳即時與「正牌」霍啟剛聯絡，確認霍沒有轉帳，並在翌日報警。

▼劉國勳與騙徒對話▼



警方拘捕一涉案男子 今日提堂

警方前日拘捕一名姓吳的33歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，暫控兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢），今日在東區法院提堂。警方表示，該男子涉及多宗電話騙案，呼籲市民如有懷疑即致電警方反詐騙協調中心「防騙易18222」24小時熱線查詢。

劉國勳表示，感謝警方立即跟進調查，並迅速拘捕涉案人，亦高興自己提供的資訊能協助警方。他說過去不少洗黑錢案件，都涉及有人貪心搵快錢，將銀行戶口借予他人使用以換取執酬，結果惹禍上身。他呼籲切勿出售或借用銀行戶口給他人使用，指洗錢罪最高刑罰是罰款500萬元及監禁14年。

劉國勳近期連環遇上騙案，除了上述「中聯辦中間人」案件，周二（15日）亦收到信用卡中心通知有一宗800元的可疑交易，已通知信用卡中心沒有相關簽帳及立即換新卡。