全民檢測暫緩︱政府口徑一個月四轉　市民搶購物資白折騰

特首林鄭月娥今日（3月21日）在疫情記者會中，公布「中期檢討」防疫措施的內容，其中表明會暫緩全民檢測，在政圈引來反響。

自第5波疫情爆發，不同建制黨派人士通過網上聯署、媒體等途徑要求全民檢測或最少分區禁足。林鄭月娥原先「落閘」表明無資源做，但2月中旬港府與內地舉行對接會議後，開始「轉口風」表示在國家支援下可能有此資源；至2月下旬林鄭先後表明將會實行。但在內地專家梁萬年開腔指全民檢測在疫情初期或後期效用才最好，整個風向開始急轉，直至最新立場變成「暫時不做」，一個多月內風向轉得相當快。

有政黨中人說，今波疫情政府屢被批評資訊發放混亂，不斷改口「打倒自己」，市民大半個月前擔心全民強檢兼「禁足」，蜂擁到超市「盲搶」物資，如今看來無疑是白折騰，大嘆「市民畀你玩死」。



35日內四次轉變態度

以下是政府官方近一個多月（以2月15日起計，共35天）以來，對全民檢測態度的變化（粗體字為重要的方向變化）：

2月15日：林鄭月娥於行會前記者會表示：「對於更廣泛性，甚至是全民的強制檢測，我們的立場不是原則性反對……當我們擁有更大的檢測能力時，當然會考慮其他更多廣泛性的措施。我希望大家不要將我們因為能力有限而須排優先次序、須針對性和聚焦工作時，就演繹為一定不會實行某些措施……所以當我們有能力時，政府會認真考慮進一步推行大規模的檢測。」首次對全民檢測「鬆口」。

2月22日：林鄭月娥宣布將會實行「全民強制檢測」，根據身份證號碼排次序，每人做三輪，預計在3月內進行。

2月28日：林鄭發表電視講話，重申全民檢測會在3月內進行，並進一步交代會採取分流隔離安排，正在細化方案。同晚，《香港01》率先報道，政府擬於3月26日實施全民檢測，加入「全民小禁足」方案。

3月2日：多間媒體其後引述消息，政府擬於3月26日至4月3日進行全民檢測。

3月5日：國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，在一個電台訪問中表示，全民檢測當然有效用，但並非當下最優先任務，重點應放於「三減」（減少感染、重症及死亡）。

3月8日，有報道引述消息指，政府正醞釀大幅調整抗疫策略，以梁萬年的「三減」為核心，全民強制檢測不是現階段最優先工作。各大政黨對全民檢測的口風轉鬆，民建聯在當日一場記者會中，指出何時是全民檢測最佳時機，應由專家以科學方式作出決定。

3月9日：林鄭於首次早上11時例行疫情記者會中，指全民檢測仍然是在規劃中的工作，但首次承認「現時的情況是，規劃和籌備繼續進行，但不是優先要做，何時進行，須綜合考慮，亦會考慮專家的意見。」

3月16日：網上流傳全民檢測的「路邊社消息」，指政府會在3月26日至4月3日推行全民檢測，亦寫了檢測中心數目和減少人流措施等細節。政府發言人澄清並非官方消息，市民切勿誤信。

3月17日：林鄭在記者會中預告，下周（即今個星期）交代防疫措施檢討及全民檢測安排。

3月21日：林鄭宣布暫緩全民檢測。

由此，可以歸納出政府有4個重要的態度變化。分別是：鬆口說不排除會做、確認3月會做、改口指不是優先任務、最後公布暫緩。

▼3月21日 葵盛東邨盛逸樓圍封強制檢測▼



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蔡子強：建制派吃悶棍 陳凱欣：早於1月提出強檢

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強分析，於後國安法年代，建制派由於沒了反對派，身份定位出現危機，為顯示自己不是「忠誠廢物」，政策主張愈提愈進取，但以口號居多。再加上林鄭政府民望低、處於弱勢，當建制派群起要求政府做某項政策時，政府很難不做，最終全民檢測變成實際計劃，但實效和操作問題無人及時提出。

他指，北京派專家親身了解香港狀況後，認為現階段不適合推行，政府就有「轉身」空間，相信過程中經過高層次的協調，如港澳辦或國務院。不過這亦顯得建制派「炒車」：「一開始大家叫價那麼進取，但原來中央沒有很強烈的意見要求特區政府去做，到最後是暫緩，整個過程都頗有趣。如果全民檢測是中央指令，特區政府說不做，建制派今日一定火力全開、群起而攻，但至今都未見到。我會形容建制派今次吃了一記『悶棍』。」

不過，曾任食物及衞生局政治助理的立法會議員陳凱欣表示，早在1月初，本地感染個案僅單位數字時，已提出要盡快全民強檢，只是政府沒有立即行動，現時逾百萬人感染，成千上萬的死亡數字已「返唔到轉頭」。她促政府告訴市民，若不進行全民檢測，以哪些其他具體辦法減少感染、切斷傳播鏈，又反映不少市民覺得「長痛不如短痛」，寧願快、狠、準進行一次全民強檢。

湯家驊：「鬥爭式論政」比以往猶有過之

行政會議成員湯家驊表示，從一開始就不太相信「建制派講嗰套全民檢測」，即大規模封城禁足，就算是深圳、上海都不走這一套，而是有針對性的圍封，但建制派似乎以口號行先，提出要求時沒有經過深思熟慮，到疫情幾何級上升仍未能適時調整思維，以為搞一個「全民檢測」就可以一了百了。「中央都是講道理的，不會說你一定要怎麼做，找了頂級專家來港看過發現現階段不合適，就提出這不是優先工作。我就唔信如果中央要香港做，特首會夠膽唔做（全民檢測）。」

湯家驊又指，有些事情其實不是醫學專家都能想到，例如在疫情高峰期搞全民檢測根本沒有什麼效用，但在一些「口號式政治」之下，理性討論空間欠奉，「這種政治鬥爭的程度，其實比起以前我還在立法會時的『鬥爭式論政』，恕我直言，是有過之而無不及。個別人士的言論甚至可以這樣說——議政能力令人失望。」

官府中人：不可能純是香港方面決定

有官府中人則指，政府叫停全民檢測，不可能純是香港方面的決定，在實際操作上亦涉及內地運送樣本、派出採樣人員等，相信今次決定是在中央同意下作出。