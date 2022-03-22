疫情｜林鄭暫緩全民檢測　牽涉文官武官「暗鬥」？

爭議多時的全民強制檢測，最終變成「傳聞檢測」，大批市民半個月湧到超市搶購物資，未知會否「得物無所用」，但政府內部籌備的細化方案，則束之高閣。心水清者應該記得，全民強檢方案最初由政制及內地事務局局長曾國衞「度橋」，提倡全港市民分三次檢測，為期9日，再配以「小禁足」方案，林鄭本身亦點頭批准，之後保安局長鄧炳強全力推進，為何最終胎死腹中呢？



入境出身曾國衞原統籌全民檢測

自從國家領導人2月中發出抗疫重要指示後，中央援港措施一浪接一浪，包括援建多個俗稱「方艙醫院」的社區隔離設施，總共多達7萬個單位或床位，以接收新冠確診病人，包括全民檢測揪出的患者。

根據曾國衞最初構思，計劃於9日內為750萬全港市民合共檢測三次，以3日為一個周期，首個周期配合4日的「有條件禁足」。出身入境處的曾國衞，想出按港人身份證編號去劃分檢測日期，確保市民參與檢測，後來林鄭亦公開「加持」，指政府正細化方案，事關全民檢測龐大而複雜，須交由「有能力」的曾國衞統籌，因他曾負責大型選舉，強項又是「入境」即身份證。

政府之後一直籌備全民檢測，包括計劃在全港設立500個檢測中心、租借場地、高薪招聘退休公務員，連公營機構亦「落水」參與，而負責檢疫設施的保安局亦著手準備，應對可能有大批患者入住隨離營。

青衣方艙醫院。（資料圖片）

不過，自從國家衞健委專家組組長梁萬年來港後，雖肯定全民檢測有效用，但要看時機是否適合，當務之急是「三減」，即減少死亡、減少重症、減少感染，當時已傳出全民強檢可能有變數，事實上，曾國衞最近半個月亦顯得非常低調。

政界有「花生友」說，林鄭月娥昨日公布暫緩全民檢測，多少令外界感到意外，尤其是林鄭自恃抗疫總指揮，緊握大權，事無大小一把抓，其領導風格亦令部分人覺得「無癮」，林鄭今次叫停，究竟今次背後是否涉及文官、武官之間的「暗鬥」呢？搞完一場「大龍鳳」後，最終卻「得個桔」。不過，有官場中人向筆者表示，政府內部對叫停全民強檢，反應其實不是那麼大，又認為暫緩不可能純是香港方面的決定，在實際操作上亦涉及內地，相信今次決定是在中央同意下作出。