直播｜何君堯轟林鄭抗疫失當　促4月全民強檢　林鄭：無水晶球

立法會今日（23日）下午2時30分舉行行政長官答問會，特首林鄭月娥以視像形式回應議員質詢，料圍繞全民檢測、抗疫路向等議題。《香港01》將直播會議情況。

林鄭月娥表示，應對疫情「有法必用」，如果任何現行法規窒礙抗疫工作，必定會使用《緊急法》，稍後會由政務司司長交代引用《緊急法》的次數。提到全民檢測，林鄭指香港跟內地情況有別，沒有街道辦等配套，香港不能一朝一夕做到。

建制派議員何君堯批評林鄭抗疫失當，指社會付出龐大代價、大量長者死亡，促請交代4月會否做全民檢測。林鄭回應指，現實是無水晶球，要看疫情走勢，重申全民強檢是有成效手段，但現時未到疫情尾段，現在應集中加強採樣、隔離等能力。



【15:26】工聯會吳秋北表示，「三減」是抗疫重中之重，亦理解暫緩全民強檢，但目前香港重症及死亡率仍然高企，強調應做好嚴防死守和防疫防控才放寬防疫措施，又建議政府成立支援隊向居家隔離人士派發物資和提供協助。

林鄭月娥說，目前疫情嚴峻，情況令人擔憂，需要給予社會信心，經過分析看到極港疫情穩控，但未知確診數字何時會下降，強調分階段放寛防疫措施的大前題是疫情不反彈。她承認，早前家居隔離支援不到位，但目前已上軌道，有民建聯朋友星期五確診，周六早上已收到抗疫物資包。

民建聯陳仲尼問到政府從第五波疫情中汲取甚麼經驗，如何提升本港防疫系統，預防或應對下一波疫情。林鄭月娥表示，政府和社會也有很多地方需要重新檢視，短期準備下一波疫情，中期應檢視制度，包括醫管局應採用分散或集中治療的方法；衞生防護中心的人手或數據掌握可否提升等。她指，政府從內地專家學到很多事，會吸納他們的意見，留意到內地專家指香港資訊發放做得不夠好，例如很多長者和年輕人離世與自身身體狀況有關，未必直接因新冠病毒致死，政府應清楚交代，令大家毋須驚恐。

容海恩質疑「安心」無追蹤功能 林鄭：不是抗拒做

【15:15】科技創新界議員邱達根問到抗疫科技應用、老人院舍口服藥使用的問題。林鄭回應指，同意抗疫也需要有科技幫助，雖然也在國際上得到一些表揚，但不少地方可以更發揮作用，所以當事情穩定下來後，智慧城市藍圖會作一些檢討，「睇下個smart city夠唔夠smart」。

安老院舍方面，口服藥不是「要省」的問題，而是應用不同條件，因為有一些先設疾病就不合用，要有醫生看過才行。當然，她同意加強外展服務，讓醫生到院舍評估院友狀況。

新民黨容海恩指，現時疫情仍處高位，要和病毒長期鬥爭，不免要用到數據分析，如安心出行現時淪為針卡，沒有實名制和追蹤功能，到底政府在迴避什麼，會否以內地健康碼為藍本更新。林鄭指，到此階段政府也不得不承認，抗疫工作方面特區有些基礎建設不足，無法採用一些內地高效的方案，不是一朝一夕可解決，正如全民檢測，內地專家也反映香港沒有內地社區組織動員能力。

她指，這些基礎建設日後當然可以做，但需要時間，以及考慮市民的接受程度，例如手機制度上，香港去年才剛通過手機實名制，初步掌握到後台數據。她強調不是「抗拒」去做，只要對抗疫有效果、今時今日有環境，一定盡量爭取去做。

已購入足夠新冠口服藥

【14:55】民建聯梁熙問及，如何做好長幼疫苗接種、重症醫治。林鄭月娥表示，在重症醫治方面，政府已一一接納了內地專家建議，舉例一系列針對「三減」的措施正慢慢見效，包括將伊利沙伯醫院轉為指定醫院；以及將公立醫院一半普通病床轉為收治確診者，床位可達一萬多張。林鄭透露，當中已有約8000千張床位落實，病人滯留急症室情況大有改善，現時只有幾百人，「集中救治」在內地醫護加入後，人手協作會愈來愈好。

至於新冠口服藥，林鄭指由自己與兩間藥廠親自接觸，「數量係相當足夠」，礙於合約訂明，不可對外透露數量。她稱藥廠留意到香港情況，已向自己保證會支持香港，她已向醫管表示用藥「可以鬆手啲」，現時用藥對象已降低年紀，成效不錯，會持續監察。

【14:55】紡織及製衣界議員陳祖恒建議政府優先容許已接種疫苗人士回復正常生活，以鼓勵市民接種疫苗，又問到政府有沒有通關的路線圖。林鄭月娥說，目前已實行疫苗通行證，所有進入食肆人士必須接種疫苗，因此不需要按食肆類型來逐步放寛防疫措施。她指，待疫情穩定後，會與內地討論通關，現時沒有時間表，雖然梁萬年表示現在不是全民強檢的時機，但政府可大力推動市民進行核酸檢測。

商界（三）議員嚴剛要求政府將與內地檢疫通關列為重要目標，問到內地遠程醫療機構能否向香港市民提供服務。林鄭月娥表示，她曾多次到內地考察遙矩醫療發展，不過香港由於太方便，很少人希望遙距問診，不過醫管局以及部分中醫醫療機構也有提供遙距問診，要是內地醫療機構願意加入，當局會考慮，緊急法亦為中央援港措施提供法律基礎。

【14:49】民建聯議員顏汶羽問到，歡迎政府提出失業援助，但一些開工不足的人士被拒之門外，可否再放寬一點，做「開工不足支援計劃」。林鄭回應指，事實上抗疫的同時都很關心打工仔福祉，臨時失業支援正如上星期公布，盡量亦會寬鬆處理，一些表列處所如果停業，員工都可受惠。但她指，每套計劃都很難全面做到百分百覆蓋，政府會盡量做到涵蓋面做得最闊。有一些恆常的計劃，如在職家庭津貼的工時門檻，都已大幅下降。

她又補充，現時有很多社區隔離設施要人營運，每日都在招聘更多短期人手加入，議員如見到開工不足的市民，願意投入協助抗疫的工作，可以鼓勵他們申請報名這些工作。

林鄭月娥。

「安心出行」實名制？林鄭：疫苗通行證已發揮作用

選委界議員簡慧敏問到，政府使用《緊急法》豁免一些中央援港措施的法律困難，可否多解釋一點用了在什麼地方、內地專家梁萬年提到要用好大數據，作密切接觸的管控，政府有沒有計劃。

林鄭月娥表示，先多謝各位議員自第5波疫情以來提出的意見，至今已收到55封議員信件，截至今日中午，大部分都已回覆，只剩3封未回信，回覆內容都很實在，能吸納的就吸納，當中《緊急法》的應用也有很多有用意見，強調政府有法必用，不過具體用在什麼地方，細節還是交由政務司司長解釋較好。

林鄭又指，梁萬年來港後提供了大量寶貴意見，政府可吸納的都已吸納，至於大數據需要一些基礎建設，要交由專業同事研究有沒有足夠條件做。至於「安心出行」實名制，她指現時已有疫苗通行證，實際上已可發揮實名制的作用，可幫助做密切接觸者追蹤的工作。

林鄭月娥周一（21日）公布防疫政策中期檢討，包括暫緩全民檢測計劃。主要建制黨派均傾向理解政府決定，但林鄭不點名批評有議員「施壓」做全民檢測，應該「反思」，預料答問會將出現不少火花。