與內地通關無期？林鄭指仍屬優先選項　來往兩地需求龐大

港府宣布暫緩「全民強制檢測」及放寬外國入境限制，被指是變相放棄優先與內地通關。特首林鄭月娥今早（23日）出席例行抗疫記者會時表示，與內地免檢疫通關仍是港府的優先選項，但現時不可能交出時間表，但若果情況許可，會馬上與內地重啟討論。



被問到隨著政府暫緩「全民強制檢測」，與內地通關是否仍是優先選項，林鄭月娥指出，與內地免檢疫通關不單是特區政府的優先選項，更是香港社會和經濟發展的優先選項，因為香港區域樞紐地位，很大程度建基於香港與龐大的內地市場連結，市民來往兩地的需求龐大。她又指，在社會層面，兩地市民聯繫密切，不少市民跨境工作和上學。

林鄭月娥說，目前沒有與內地通關的時間表，特區政府要確保第五波疫情退減，又提到中港去年第四季開始討論通關，內地專家來港視察香港如何應對疫情，去年12月時幾乎可公布通關詳情，但不幸遇上第五波疫情而擱置，強調若情況許可，會馬上重啟通關討論。