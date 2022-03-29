民建聯去信陳肇始倡加強中醫中藥治新冠　建立中西醫會診機制

內地援港中醫團抵港，民建聯立法會議員致函食物及衞生局局長陳肇始，提出加強中醫中藥抗疫的建議。



民建聯立法會議員葛珮帆、張國鈞、陳仲尼、林琳和郭玲麗提出六點建議，提出特許中醫進入目前恆常編制公營醫院，包括伊利沙伯醫院，治療新冠患者，不限於輕症，亦可治療中度及重度患者。此外，亦建議邀請內地中醫團隊到港，分組為所有安老院舍長者，提供預防、治療及復康服務。

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建議招聘本地中醫進駐公營醫院治新冠患者

民建聯建議邀請內地有經驗的中醫團隊和本地大學中醫學院合作，醫管局配合，主力以一至兩個方艙醫院作為中西醫治療輕症新冠患者試點，及招聘本地中醫師參與，建立中西醫聯合會診機制。另外，建議招聘本地中醫進駐公營醫院，治療新冠患者。

中醫治療方面，民建聯指應該容許針對每個病人不同的情況，做到處方「一人一方」，而不只限於「三方三藥」。

最後，議員建議公共醫療經費應預留中醫藥常規項目，加強中醫藥管理機構，在各公營醫院內設立「中醫部與病房」，建立符合中醫特點的法規、評價、管理制度，爭取承認由中醫轉介的化驗項目，擴大中醫於公營醫療系統服務的角色。