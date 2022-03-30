英最高院法官辭任終院：留下如為政權背書　藍韜文：香港遠離自由

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）今日（30日）宣布，他本人及副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）辭去香港終審法院海外非常任法官職務，即時生效。韋彥德說，英國最高法院委派在職法官來港出任終院職務，是履行對香港在九七後的承諾。英國政府一直認同做法符合國家利益、並予以支持，但前年《港區國安法》生效，這個立場「越見爭持」（increasingly finely balanced）。



英國外相卓慧思（Liz Truss）發聲明，歡迎及全力支持停派在職法官赴港的決定，認為《港區國安法》已經產生廣泛的寒蟬效應，英國政府支持繼續委派法官的立場愈來愈站不住腳：「已經到了臨界點，英國法官不能繼續參與香港終審法院，恐怕會合理化打壓。」



副首相兼司法大臣藍韜文（Dominic Raab）指，很遺憾地同意委派法官的安排不再合適，又認為香港已經遠離了自由，國安法下連「自由表達及真誠批評國家都成為罪行」。



英下院討論法官來港安排 湯家驊批政治施壓 梁家傑憂撼動法治

留任將被視作為背棄自由的政權背書

韋彥德表示，英國最高法院一直密切注視及評估香港情況，雖然香港法院對法治的承諾繼續受到國際尊重。不過，他與英國政府商討後認為，英國最高法院的在職法官難以繼續出任終院法官，因為相關安排難免會被視作，是為一個背棄政治及言論自由的政權背書，而這些價值正正是英國最高法院法官所堅持的。

藍韜文：香港已遠離自由 卓慧思形容到達臨界點

卓慧思表示，藍韜文（Dominic Raab）都同意不能夠再委派在職法官來港。她說，英國多年來對支持香港的司法系統扮演著重要角色，但《港區國安法》實施後，北京持續利用法律侵蝕港人的基本人權及自由。這些權利載列在1984年中英雙方簽署的《中英聯合聲明》當中，但現時北京卻在香港限制言論自由，消滅反對聲音、以及將異見者定罪。

卓慧思指，《港區國安法》違背了《中英聯合聲明》對香港高度自治及司法獨立的保障，正有系統地侵蝕香港的自由及民主。藍韜文則感謝英國法官，在回歸後25年來一直捍衛著香港的法治。