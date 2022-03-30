特首選舉｜賴紅梅稱接觸選委困難　冀與駱惠寧會面不信有欽點

特首選舉提名期周日（3日）展開，日前宣布參選的前保安員賴紅梅今日（30日）召開記者會，指接觸選委有難度，現時只聯繫到本身是選委的立法會議員。她直言特首選舉最重要是中央意願，因此她已去信中聯辦，希望與中聯辦主任駱惠寧會面。賴紅梅又指，她不相信有「欽點」，也不認為自己參選是「陪跑」。



指自己辭職參選 有一議員向她索取進一步資料

梅紅梅稱，自己只聯繫本身是立法會議員的選委，要集齊立法會議員的聯絡方式也花了她一段時間，暫時只有一人向她索取進一步資料，相信有機會取得該名議員的提名。

對於外界普遍相信特首「真命天子」尚未出場，估計她獲足夠提名入閘的機會甚低，賴紅梅說，自己已辭職參選，她不相信特首選舉有「欽點」，亦不認為今次參選是「陪跑」。

賴紅梅的競選政綱包括提供19年一條龍教育服務，派發每人每年5萬元學費券、每人每年1萬元醫療券、每人每月2,000元消費券，以及公屋輪候人士、劏房戶或供樓人士每戶每月2,000元房貸券等。