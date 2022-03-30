觸發海外法官跳船？律師會籲收回辭呈　冀其他法官留下維護公義

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）宣布，他本人及副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）辭去香港終審法院海外非常任法官職務，表明留任將被視作，「為背棄政治及言論自由的政權背書」。英國政府也發聲明，表示歡迎及全力支持，外相卓慧思形容情況到了臨界點，英國法官如果繼續留任，恐怕會合理化政權對港人的打壓。



公民黨主席、資深大律師梁家傑，對於英國的決定表示深感悲痛，寄願「所有依然心繫香港法治的人繼續不懈努力，捍衛我們的法治制度。」律師會會長陳澤銘發聲明，對韋彥德及賀知義辭任深感遺憾及失望，強調決定是違背了香港市民和法律界對海外法官參與終院的廣泛支持，懇切呼籲他們收回辭任決定，同時呼籲所有海外法官繼續留任終院職務，繼續維護公義及港人福祉。



英最高院法官辭任終院：留低如為政權背書 藍韜文：香港遠離自由

英下院討論法官來港安排 湯家驊批政治施壓 梁家傑憂撼動法治

梁家傑籲港人繼續捍衛香港法治制度

陳澤銘指，在法治和司法獨立的討論中，對香港司法制度的不公正和毫無根據的指控，特別是那些基於偏見和政治動機的指控，根本站不住腳。香港的法治和司法獨立得到捍衛，並受到《基本法》保障；法院的程序是公開透明，正當程序受到跟從。所有法官和司法人員均須作出司法誓辭，無畏無私地維護法律。

他指，來自其他普通法司法管轄區的海外非常任法官參與終院的機制，有助推 動和保障《基本法》中的基本人權和自由，任何干預海外非常任法官參與終院的行為，都與支持法治和司法獨立背道而馳。

梁振英批英國行政干預司法 迫使法官辭職

全國政協副主席、前特首梁振英則批評，英國政府長期施壓、迫使法官辭職，認為是「行政干預司法的惡劣事件，是英國司法獨立的一個無法清洗的污點，是英國『三權分立』的破產公告，是國際社會的笑柄。」

英最高院法官來港被視為「普通法認證」

韋彥德及賀知義是英國最高法院現任正副院長，他們有別於其他10名以個人身份參與終院的海外非常任法官，是依照英國及香港在回歸當年簽訂的協議委派來港，代表著英國司法體系對香港的認可，安排旨在維持香港的司法獨立、以及在普通法世界的地位。韋彥德去年曾預告，如果「良知不容許再服務下去的話」，就會辭任終院法官，也不會再提名其他英國法官來港擔任職務。