餘下海外法官去留？澳加4名法官表明留任 6名英籍法官未表態
撰文：文維廣
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英國最高法院院長韋彥德和副院長賀知義，辭去終審法院非常任法官職務，兩人是根據英國與香港回歸當年協議委派來港，旨在維持香港的司法制度。其餘10名現任海外非常任法官，都是當地退休法官、以個人身份來港。外界關注，英國的決定會否觸發這些「單頭」海外法官離職潮。
餘下的10名海外法官，6人來自英國，3人來自澳洲，另外一人來自加拿大。當中澳洲法官紀立信、甘慕賢、范禮全均不打算辭職，他們回覆傳媒查詢時，表示會支持終院法官對司法獨立的承諾。加拿大前首席大法官麥嘉琳也表明繼續留任，她指香港法院仍然獨立運作，司法機構可能是僅存且有力的民主機制，向港人提供公平審訊及獨立公義。
至於其他6名「單頭」英國法官，未有人表明去留，包括去年初曾撰文指民主與法治應該分開、而維護香港法治就應該留任的岑耀信。
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