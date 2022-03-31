疫情｜林鄭：努力用最小的代價實現最大的防控效果

第五波疫情持續3個月，3月初情況尤其嚴重，累計超過7,000人離世。特首林鄭月娥今日（31日）發表文章，表示只要社會各界繼續堅定信心，充份配合特區政府的防疫措施，定能戰勝疫情，早日回復正常生活和有序恢復與內地和海外人員往來。



3月18日，林鄭月娥與聶德權到訪香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心。（行政長官辦公室）

死亡個案近九成未打齊兩劑疫苗

林鄭表示，第五波疫情在3月3日達到頂峰，當日陽性個案達到76,991宗，截至昨日（30日）累計113萬8,138宗陽性個案，死亡個案有7,493宗。死亡個案之言，超過九成為65歲以上，約七成超過80歲，近六成居於院舍，近九成沒有完成接種兩劑新冠疫苗。

政府目前抗疫工作階段性重點放在「三減、三重、一優先」，即減少死亡、減少重症、減少感染，處理重點人群、重點場所、重點機構，並以長者優先。

3月9日起，林鄭月娥聯同官員、醫管局行政總裁等要員舉行新聞發佈會，加強解說。其後，政府中期檢討在四方面定下方向，包括4月1日起撤銷9個國家的地區性航班「熔斷機制」，學校最快4月19日復課，4月21日起分3個階段放寬社交距離措施，以及爭取4月底前提升4個群組的疫苗接種率。

▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



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續最大限度減少疫情對經濟社會發展影響

林鄭表示，今年首3個月，香港經歷了前所未見的嚴峻局面，政府定必竭盡所能，聯同本地和內地專家研判疫情，務求達致在堅持生命至上、科學為本的前提下，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。