劉鳴煒離任青年委員會　任內多搞作曾邀黃藍對話︱政壇諸事町

負責統籌跨部門青年政策的「青年發展委員會」，由特首林鄭月娥於2018年大手升格，當時被嘲大多數委員都超過45歲。現任副主席劉鳴煒是比較年輕的一員，2015年已被委任為改組前的「青年事務委員會」主席，一直在政府青年事務扮演重要角色，政府今日（31日）公布，他明天將會卸任，由立法會主席梁君彥之子梁宏正接任。



現年41歲的劉鳴煒早前在社交網站公布再婚，任內有不少觸目搞作，包括夥拍時任政務司司長、兼任委員會主席的張建宗，模仿韓星手勢拍廣告，宣傳與青年人「同行」。2019年底，反修例期間由他舉辦名為「傾城」的活動，邀請不同政治光譜的人士對話，討論社會和青年發展出路。



青年發展委員會2018年升格，由政務司司長兼任主席，原青年事務委員會主席劉鳴煒獲委任為副主席。當時面對有批評指，委員大多由政商二代組成，年齡大多超過45歲，難以代表青年人想法。劉鳴煒則反駁，不應該以年齡劃分是否合資格，而是視乎委員是否願意了解青年事務及為他們發聲。

模仿韓星手勢拍廣告 吸納青年議政

劉鳴煒任內「搞作」多多，曾夥拍張建宗模仿韓星手勢拍廣告，宣傳「青年委員自薦計劃」，希望吸納不同政治光譜的青年加入議政，提升青年委員比例。上任不足半年，劉鳴煒接受節目訪問談理財，指自己10歲生日時，父母送他10萬現金作禮物，他一張都未曾花過，但就養成數銀紙的習慣，表達不應該「亂花錢」，出位言論惹來網民圍攻，被譏諷「有錢就是任性」。

他任內亦積極出席活動，到內地探訪實習香港青年，主持過青年就業政策主題會議，由他創立的智庫曾在反修例期間舉辦名為「傾城」的活動，邀請不同政治光譜人士對話，討論社會和青年發展的出路。政務司司長、委員會主席李家超，讚揚劉鳴煒任內帶領委員會推出眾多出色的青年發展項目，惠及廣大青年。

43歲梁宏正接任副主席 新民黨劉聖雪新加入

除了劉鳴煒外，還有12名委員離任，包括港大醫學院院長梁卓偉。而接任的梁宏正比劉鳴煒年長兩歲，過去也是委員會委員，李家超指梁一直向政府提供了不少寶貴意見，期待與梁先生緊密合作，一同推動青年發展。至於6名新獲委任的委員，包括90後的新民黨劉聖雪，她32歲，2015年參選過香港小姐。