4.19恢復面授？6成半家長反對　民建聯：學童未打齊針應每朝快測

全港幼稚園、小學及國際學校最快復活節後，即本月19日可復課，民建聯在網上問卷訪問了8,389名家長，近六成半人不贊成恢復面授課程，民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆建議教育局應分階段有序復課，減低病毒感染風險。



近7成家長認為學童打齊針方可回校

民建聯今日（1日）舉行網上記者會，公布其就幼稚園及小學復課問卷調查結果。受訪家長中近六成半不贊成恢復面授課程，特別是幼兒家長認為小朋友自理能力較低，防疫意識不足，擔心復課會再次引致社區爆發。近七成家長認為，所有學童都應該接種完疫苗才可以回校上課。

相反，有三成半家長表示，學童在得知能在4月中恢復面授課而感到高興。選委界議員林琳指，學童今年大部分時間以網課形式上課，加上提早放暑假，大多數時間都困在家中，相信他們都感到非常沉悶。

逾半學校贊成如期復課 民建聯倡校方決定

是次調查亦訪問414間幼稚園及小學，超過一半受訪學校贊成在復活節假期後恢復面授課程，因為網課始終未能如面授上課般有效。不過，學校對於是否須為沒接種疫苗的學童提供特別上課安排態度兩極；他們均指學校目前最需要的復課支援，是為校園全面消毒及希望政府能為他們提供足夠防疫用品。

民建聯建議，未接種疫苗或只接種一針的學童，每天上學前都須先在家進行快速測試，以及每周完成一次核酸檢測、並取得陰性證明才可上學。學校應在復課後加強課後學習、及情緒輔導支援有需要學童。他們促請政府加派外展隊到校為學生接種疫苗，並為學校提供防疫用品及全校消毒，以保障全校教職員及學生的健康。

民建聯建議，未接種疫苗或只接種一針的學童，每天上學前都須先在家進行快速測試。（資料圖片)

民建聯倡未打齊針學童每日快測

民建聯提出可以分階段有序復課，他們知道面授課程是不可取代，但每間學校的學童疫苗接種情況都有別，如可以彈性交由校方決定會更理想。他們希望教育局會盡快檢討及更新兩套現行指引——《學校健康指引》及《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》，提供清晰明確指引讓學校跟隨。