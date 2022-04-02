陳茂波唐樓派防疫包　麥美娟挨戶介紹：佢係派一萬蚊消費券嘅司長

政府今日起（2日）向全港家庭派發防疫物資包，工聯會立法會議員麥美娟聯同財政司司長陳茂波、以及葵青區民政專員鄭健，落區向劏房居民派發物資包。麥美娟逐家逐戶介紹陳茂波是派發1萬元消費券的司長，她形式市民聽到非常開心。



陳茂波表示，很開心可以將抗疫物資包送給市民，物資包滿載中央和義工對香港的關愛。特首選舉提名期明日（3日）展開，陳茂波對於是否有意參選未有回應。



特首林鄭月娥下午亦落區派物資包，她今早在抗疫記招預告會到訪三無大廈，表示希望藉機會接觸基層，又說不想只是到普通大廈「交到管理處就走得」。律政司司長鄭若驊則到訪新蒲崗協助分發，將物資包交給大廈管理處。



麥美娟大讚陳茂波「好勁」：行樓梯都不喘氣

麥美娟笑言早幾日做完包裝員，今日起則擔任快遞員，形容陳茂波和鄭健兩人是「星級快遞員」，又大讚陳茂波「好勁」，行樓梯都不喘氣。陳茂波說，派發物資期間，感受到鄰里間的關愛，劏房居民能講出左鄰右里動向，例如誰人去上班，誰人返了家鄉等，令人感動，並稱疫情的確為香港帶來挑戰，但只要大家團結一致，一定可以戰勝疫情。

陳茂波：消費券可用到10月底 唔使急慢慢用

麥美娟透露財爺落區大受歡迎，原來她每次向市民介紹財爺時，都會提及他是派發1萬元消費券的司長，市民聽到非常開心。陳茂波說，市民很快可以收到消費券，使用限期至10月底，有半年讓大家慢慢用，提醒市民毋須急於消費。他指，疫情仍然嚴峻，希望市民在復活節期間，遵守防疫措施，保障好自己和家人，希望疫情盡快過去，經濟快速復甦。