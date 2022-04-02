建制落區派防疫包　李慧琼到三無大廈派發　田北辰自資送血氧儀

政府今日起（2日）陸續向全港家庭派發防疫服務包，多名立法會議員落區協助派發。民建聯主席李慧琼聯同署理民政事務局局長陳積志及九龍城民政事務專員蔡敏君等人，到紅磡舊區內的「三無大廈」向住戶派發防疫包。實政圓桌立法會議員田北辰則自掏腰包，在防疫包中加入血氧儀派給市民。



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得知確診長者血氧低離世 田北辰決定加送血氧儀

田北辰今日到屯門新墟向居民派發防疫包，他稱得知有確診長者因血氧太低，而在睡夢中離世，因此決定自資在防疫包中加入血氧儀：「這些東西會斷市，我們小規模，我去買容易、百多元，盡我能力派給他們。」

李慧琼引述有居民反映，雖然現時防疫物資供應比之前好，但價錢仍然昂貴，作為基層市民實難以負擔。 民建聯陳恒鑌與林琳到荃灣區舊樓派發防疫包，林琳指會優先派發給「三無大廈」，其他屋苑亦會陸續派發，大家毋須心急。陳恒鑌說防疫包是義工連日來幫忙包裝，包含KN95口罩及連花清瘟膠囊等，盼會為居民帶來少少驚喜。

立法會「G19」成員廖長江、陳振英、馬逢國、陳健波及簡慧敏等人，一同出動到中西區民政事務署協助分發防疫包，希望市民能盡早收到物資包。工聯會理事長、立法會議員黃國穿上保護衣和面罩，到觀塘裕民坊附近唐樓逐戶派送防疫包。