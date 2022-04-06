特首選舉︱李家超請辭即時休假　林鄭：已呈交中央　未提署任安排

特首選舉開跑，提名期踏入第四天。行政長官辦公室今午（6日）發稿，指特首林鄭月娥已收到政務司司長李家超請辭，並已根據《基本法》第48條第五款呈交中央人民政府，但新聞稿未有提及署任安排。

李家超將於今午5時30分在政府總部會見傳媒，料交代參選事宜。



林鄭2017年辭職 張建宗署任政務司

林鄭月娥2017年辭任政務司長時，時任勞工及福利局局長張建宗署任政務司長，但今次未見有局長署任司長職務。

中聯辦今早（6日）約見選委傳達最新指示，消息指，李家超是唯一支持人選，有關方面呼籲選委支持，有「國家隊」選委表明日內將提名李家超。據悉，原本支持全國政協副主席梁振英的選委，也會支持李家超。

全國僑聯副主席盧文端今早（6日）出席中聯辦會面，他接受《香港01》查詢時，表示李家超是特首人選，指「澳門模式」最合適香港形勢，即一人參選入閘，因為香港仍在抗擊疫情，選舉時間上亦較倉卒。被外界視為「梁粉」的全國政協委員張志剛簡單回覆《香港01》指：「支持李家超先生參選下一任行政長官。」



李家超1977年加入警隊，2010年晉升警務處副處長，2012年放棄英籍，出任梁振英政府的保安局副局長，其後仕途平步青雲，2017年林鄭月娥當選特首後，李家超升任保安局局長。2021年6月，李家超接替張建宗出任政務司司長，成為首名警隊出身的政務司司長。若他更上一層樓，成功當選特首，將是首名紀律部隊出身的特首。