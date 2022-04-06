特首選舉｜傳李家超今辭職　林鄭月娥：此刻未收到任何官員辭職信

特首選舉提名期已展開，盛傳政務司司長李家超今日（6日）辭任，準備參選特首。日前宣布不尋求連任的特首林鄭月娥，今早（6日）如常主持例行抗疫記者會，被問到政務司司長李家超是否已辭任參選特首，林鄭月娥指：「來到這一刻，即我剛才離開辦公室為止，未收到任何官員的辭職信．」至於盛傳今次選舉是「一人模式」，林鄭指，不會評論第六屆特首選舉任何事項。



保安局局長鄧炳強在記者會，被問到出任政務司司長的傳聞，他回應指，自己享受擔任保安局局長一職，目前專注局長工作。至於之後的動向，目前不在他考慮之列（is not on my agenda）。



林鄭拒評「一人模式」：唔方便回應特首戰

中聯辦今日（6日）約見選委，傳達特首戰最新指示，消息指，會面透露李家超今日會宣布辭職，待國務院批准及免職後，正式公布參選；政務司長李家超是唯一支持人選，呼籲選委支持。有記者問到，目前提名期已過了三分一，未有人表態參選，是否屬於正常現象？林鄭只是重申，關於第6屆行政長官選舉「無嘢可以評論，亦都唔方便可以回應。」

葉國謙評得罪不少人 林鄭：呢個係香港嘅言論自由

林鄭月娥被問到宣布不角逐連任後，港澳辦沒評論她不尋求連任的決定，林鄭月娥也拒絕評論。至於她退任後的居住問題，林鄭月娥指多謝記者關心：「不過亦都唔會回應，因為呢個係私人問題。」至於行政會議成員葉國謙接受訪問，形容林鄭的性格得罪不少人，她則指：「對於別人點樣評價本人嘅任內（工作）或者性格，呢個係香港嘅言論自由，我亦都唔會回應。」期間全程看著稿件作答。