政府用1616萬宣傳「完善選舉制度」 交通公具廣告佔最多
撰文：鄭寶生
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政府向特別財委會提交開支預算文件顯示，去年3月起政制及內地事務局投放約1,616萬元宣傳「完善選舉制度」，又用了1,700萬元宣傳《憲法》和《基本法》。
去年度用1700萬宣傳憲法和基本法 今年度2600萬
政制及內地事務局表示，過去3個財政年度分別用約1,500萬元、1,200萬元和1,700萬元宣傳《憲法》和《基本法》，而2022至2023年度相關預算為2,600萬元。
過去3個財政年度，合共舉辦172場《憲法》和《基本法》的宣傳活動，包括商場巡迴展覽和工作坊、安排流動資源中心到屋邨和學校，並在各個場所擺放互動遊戲攤位等。
至於宣傳「完善選舉制度」，政制局表示由去年3月起進行多項宣傳，包括電視短片、電台聲帶和其他短片開支275萬元，報章廣告279.75萬元，公共交通工具廣告335.89萬元，大型戶外廣告207.1萬元，海報、小冊子及單張271.9萬元，商用及住宅大廈電視螢幕廣告86萬元，以及專題網站及網上廣告160萬元，合共約1,615.64萬元。
至於宣傳《香港國安法》政制局並無透露相關開支，表示透過包括小冊子、刊登報章廣告、舉辦及參與研討會等方法，並透過經濟貿易辦事處，向不同人士介紹《香港國安法》。
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