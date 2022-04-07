消息：李家超競選辦正副主任為譚耀宗、譚志源
撰文：鄭寶生
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李家超辭任政務司司長，準備參選特首，今日（7日）委任3名選舉開支代理人，並向選舉事務處提交表格，表格見證人為全國人大常委譚耀宗。
李家超的選舉開支代理人為信和集團副主席黃永光、全國政協委員陳清霞及立法會前秘書長吳文華。
另有消息指，譚耀宗將會擔任李家超競選辦公室主任，副主任則會由政制及內地事務局前局長譚志源出任。
選舉開支代理人 全曾為林鄭助選
三人均為林鄭月娥2017年參選特首時的競選辦成員，吳文華當時任林鄭的選舉開支代理人，沒有支薪。而黃永光、陳清霞均是林鄭競選辦副主任。
李家超今早前往灣仔中環廣場，據了解是競選辦公室所在，一同前往的有被視為梁營的「港人講地」社長張瑞蓮，以及第五界別選委黃芷淵。據悉，兩人正協助李家超公關宣傳工作。
據了解，李家超的競選工作得到建制不同勢力支持，包括林鄭支持者、梁營、政黨如民建聯及經民聯等，主力是「香港再出發大聯盟」，由譚耀宗統領。
▼李家超4月7日早上到中環廣場情況▼
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