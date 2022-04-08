全民快測︱議員互相挑戰驗足3天　黃傑龍梁栢賢籲響應取替強檢

一連三天的「全民快速檢測」今日（8日）展開，政商界人士紛紛響應，不時就抗疫政策進言的醫管局前行政總裁梁栢賢，一早在社交網站上載陰性檢測結果，呼籲網民「響應政府自願檢測」。他早前曾經讚賞政府，明確表示呈陽性患者可以選擇居家檢疫的安排，又指希望快測成功，可以免除耗費人力物力的「全民核酸檢測」。



持同樣看法的稻苗學會會長黃傑龍，亦上載快測結果，並好好「唱口」地引述《我願意撩鼻》的惡搞歌詞，表示「唔做都知身體好。」他說「自願檢測」雖然是「自願」，但如果足夠多人參加，將可令疫情加快受控，明言希望以快測取代「對所有人都麻煩、又成本高昂的強制檢測」。



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立法會議員響應全民快測挑戰

一眾立法會議員亦響應全民快測，九龍西議員鄭泳舜出帖，呼籲市民「為己為人，大家都快啲做啦！」他響應「全城快測333Challenge」行動，邀請黨友、前區議員陳偉明及楊子熙，以及九龍西街坊一齊快測，參與者須連續3天上載快測結果照片，並另邀三人參與行動。

參與行動的還有立法會主席梁君彥、民建聯議員顏汶羽、工聯會鄧家彪等人。商務及經濟發展局副局長陳百里就應顏汶羽挑戰，上載了快測結果。