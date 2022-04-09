特首選舉｜李家超競選辦收提名　李慧琼、張國鈞、陳克勤率先交表

李家超今日（9日）宣布參選特首，競選辦公室開始接收提名表格。民建聯主席、立法會議員李慧琼聯同張國鈞和陳克勤，率先向黨友兼競選辦主任譚耀宗提交提名表格。



民建聯李慧琼、張國鈞、陳克勤向李家超競選辦主任譚耀宗遞交提名表格。（陳克勤Facebook）

陳克勤指李家超心思細密、組織力強

陳克勤表示，作為立法會保安事務委員會主席，與曾擔任保安局副局長及局長的李家超共事一段較長時間，給他的印象是心思細密、親力親為、實事求是、願意聆聽和接納意見。

陳克勤讚揚李家超組織能力很強，指他跟進的法案和議題全部井井有條，每次會議都有充份準備。而他回答議員質詢時斬釘截鐵，從不回避。面對無理指控和歪理，他會直斥其非，在處理有關國家安全的問題時，他從不畏懼，而且據理力爭。

陳克勤認為，李家超是久經歴練、立場堅定的愛國者，又相信民建聯的其他立法會議員也會陸續提名和支持李家超參選。

林健鋒到李家超競選辦公室遞交提名。

林健鋒交表 將反映工商界對下屆政府意見

本身是第四界別選委的立法會議員林健鋒今日到李家超位於灣仔的競選辦公室遞交提名。

林健鋒說，認識李家超多年，感到他為人正直，具有很強的管理能力及應變能力高，而李擔任保安局局長及政務司司長期間，看到他面對社會事件及疫情亦能頂住壓力，作風「硬淨」、凝聚力強，絕對有能力「更上一層樓」，是下屆特首的理想人選。

對於李家超今日提出未來施政會有三個方向，包括「以結果為目標，解決不同問題」、「全面提升香港競爭力」及「奠定香港發展穩固基石」，林健鋒表示認同及支持，並期待他提出具體政綱。「未來一段時間我會向李家超反映工商界對下屆政府的期望和意見，亦會聯同工商界，就強化香港作為國際金融中心地位、疫情後重振本地經濟、吸納及留住香港人才等議題與李家超舉行會面及深入交流。」