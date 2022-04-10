特首選舉｜選委陸續提名李家超　陳勇：目前已收「百幾二百張」

前政務司司長李家超正式參選特首，競選辦公室昨天起開始接收選委提名表格，其競選辦副主任、全國人大代表陳勇今早（9日）現身中環廣場時指目前已收到「百幾二百張提名（表格）」，確實數目有待義工團隊統計和核對。



潘樂陶未回應鄭若驊有否受邀「埋班」

李家超獲國務院免職後，立即投入特首選舉工程，昨天李家超在網上舉行網上記者會，提出其施政三大方針：以結果為目標解決問題、全面提升香港競爭力、奠定香港發展穩定基石，獲不少界別選委肯定，如全體紡織及製衣界19人、民建聯立法會議員李慧琼、張國鈞等，都紛紛表態支持。

陳勇表示，自昨天起已收到「百幾二百張」提名表格，即已接近入閘所需的188張（五大界別需各15張提名，陳勇未有提及詳細分布）。不過有效提名表格數目，還待義工團核實。他又指網上記者會後，辦公室電話響個不停，收到來自大批選委和市民的電話查詢，「好熱情、好熱烈」，如未能即時回應還望各位見諒。

恒生銀行前行政總裁梁高美懿今早提交提名表後稱，與李家超相識十餘年，聽完他發表政綱後決定支持，「佢嘅政綱最鍾意嘅係結果（為目標）嗰樣嘢。」她又指不擔心李家超欠奉財金背景對商界不利，認為一名出色的領袖最重要是知人善任，相信他會籌組合適班子。

工程界潘樂陶亦認同李家超的三個施政方針，被問及太太、現任律政司司長鄭若驊有否受邀「埋班」，他則未有回應。

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胡定旭：冀李當選後優先處理通關

立法會議員、民建聯周浩鼎大讚李家超做人有承擔，又願意聆聽意見，打破既定框框工作，故前來遞交提名表格。他指收到很多市民的反應表示「好期待、支持」，期待李家超能為香港開新一篇章。周浩鼎續指，民建聯未有內部開會討論提名人選。

同屬民建聯的立法會議員葛珮帆指，曾與李家超在保安事務有合作，認為他適合擔任下一屆行政長官，希望他會大力推動創科、婦女政綱，除了目標為本，還要以民為本，「因為香港有好多問題仲要解決。」

全國政協常委胡定旭亦前來提名，他稱是李家超的競選團隊主動接觸，希望對方如能當選，第一件事處理與內地通關，盡快恢復各項生意往來和探親。