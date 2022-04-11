資深傳媒人區家麟被捕　陳朗昇：比預期中快　原指控都未正式確立

資深傳媒人區家麟今日（11日）清晨6時被警方國安處上門搜屋，並帶返葵涌警署。據了解他涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」被捕，相信與區數篇在《立場新聞》發表的評論有關。

記協主席、前《立場新聞》採訪主任陳朗昇於商台節目表示，有預料到區家麟的風險，但比預期中快，因為《立場新聞》案有關煽動文字的指控，仍未在法庭上正式確立。



寄語新特首：市民關注言論自由

陳朗昇指出，區家麟被捕時有向身邊人告知警察上門的消息。他相信，區家麟本人不會沒有預料到被捕風險，尤其在法院《立場》案在司法程序中，有人已到場聽審，知道什麼文章涉及案件。

陳指，個人亦有預料到區家麟的被捕風險，但「冇諗到咁快」，因過往聽取律師意見後，原認為《立場》案處理到一定程度後，才能建構「文章涉及煽動」的指控，但現時已「咁快出咗手」。他提到，現時整個大環境，傳媒工作者的風險都很大，每一篇文章都難以確認風險，希望日後的聆訊有助釐清。

被問到李家超即將當選特首，陳朗昇指最主要的關注是現時容易以言入罪，相信許多市民都會關注到言論自由的問題。「好多市民都會覺得，犯罪冇理由包括一個人嘅行為同思想。」