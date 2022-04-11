特首選舉︱李家超走10場會面　唐英年：友好協進會380選委皆支持

特首選舉參選人李家超今日（11日）連走10場，拜會建制黨派及社團爭取支持。他於中午約12時回到位於中環廣場的競選辦公室，並見記者回應提問，資深傳媒人區家麟被捕一事繼續成為焦點。此外，他下午1時和香港友好協進會會長、全國政協常委唐英年見記者。

李家超指，不應因涉案人背景，對事件有太多揣測。他又點名感謝新民黨主席葉劉淑儀的支持。



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「任何人對香港也應該充滿信心」

被問到接連有傳媒人被捕，《基本法》保障言論自由這說法是否足以說服外國投資者，李家超指任何人對香港也應該充滿信心，強調政府採取的任何行動也是依法辦事，保障廣大市民利益。他稱制定法律時會充分平衡人權和自由，香港司法制度在國際上亦備受尊重。他提到，不論任何行業也應遵守法律，才符合法治原則，不應因為某一案件涉及某一背景的人士而作出不同揣測。

李家超又特別感謝葉劉淑儀的支持，剛才與對方有直接交流，他形容葉太有多方面的豐富經驗，並向他表示日後會給予很多建設性的意見。

李家超又指，競選活動正在籌備中，會在這個星期報名參選，要第一時間爭取最多的選委提名，因此每項工作都排得很密，會在總結形勢後，再決定何時報名參選。

李家超會見友好協進會後與唐英年見記者，感謝對方的支持，透露會面內容充實，談的議題廣泛。唐英年表示，友協有380名選委，大家都支持李家超參選特首，衷心祝願他順利完成選舉。