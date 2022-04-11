特首選舉︱選委續主動交表　金融服務界齊提名　李家超料周三報名

特首選舉提名期進入第二星期，前政務司司長李家超獲建制派總動員支持，目前已獲數百提名，今日（11日）陸續有各界別選委主動到李家超團隊位於中環廣場的辦公室交上提名表格。

第一界別選委、有線寬頻通訊有限公司副主席曾安業今午到李家超競選辦公室遞交提名，表示對於李的參選方案十分認同，指香港過去幾年失去了一些很重要很機會，故希望下屆可以由一個有領導能力、有決定性、能凝聚到社會的人士領導。

傍晚最新消息指，李家超料周三（13日）早上正式報名參選。



林琳：會反映青年未必個個想買樓

曾安業指，李家超在政府工作超過40年，經驗豐富，相信他不會被現階段的政策捆綁，思維亦可以跳出官僚結構框架，帶領並團結香港。

另一方面，民建聯立法會議員林琳連同網購平台「士多Ztore」創辦人之一、全國青聯委員凌俊傑等人，上午到李家超競選辦公室遞交提名表格。林琳稱，李家超願意聆聽青年意見，「好有心去做」，又稱希望向他反映並非每個青年也希望買樓，反而是希望找到自己的路向。

民建聯立法會議員李世榮、顏汶羽及黃俊碩，上午亦到李家超競選辦公室遞交提名。顏汶羽指由李家超出任保安局副局長開始與他有接觸，讚揚他觀察入微、著重細節，希望他能運用其觀察入微的長處，透過他以結果為本的政策為香港做事。

金融服務界選委及代表於傍晚時分，一同到李家超競選辦公室遞交提名。立法會金融服務界議員李惟宏指，金融服務界仍要面對很多不同方面的困難和挑戰，希望未來行政長官能更多地協助金融服務界發展，改變整體營商環境。他們認為李有足夠經驗、業界支持，能共同努力創造一個更好的金融市場。