立選白票行動有迴響？每百張選票1白票　比例與往屆差別不大

去年底的立法會換屆選舉，在選制經重寫後遭到民主派支持者杯葛，傳統泛民政黨無一參選，直選投票率創回歸以降新低，只有30.2%，投票人數僅僅多於135萬。當時除了棄投，民主派陣營都出現投白票及投廢票的聲音，選舉管理委員會今（12日）發表選舉報告書，揭示在地方選區共出現27,453張無效及問題選票，包括14,561張白票，即每100名選民投票，就有兩票無效，其中一票是白票，比例與上屆2016年的立法會選舉差別不大。



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上屆白票比例0.916%

報告書顯示，重劃後的10個直選選區，每區都有逾千張白票，其中新界東北及新界東南最多，分別有1,687及1,664張。全港地方選區白票總數為14,561張，佔整體選票1.07%。對比2016年的換屆選舉，當時的白票有20,189張，當年投票率達58.28%，白票佔比0.916%。

今屆選舉，所有無效及問題選票共達27,453張，佔整體選票2.03%。除了白票，第二多的無效票是「投選了多於一名候選人」，有7,942張；另有3,776張「因無明確選擇而無效」；其餘作廢選票包括沒使用票站印章、留下可辨識身份的記認等等。