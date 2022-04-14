通關︱香港民研調查：不論陣營都較多人認同須優先與海外通關

《財政預算案》提出的萬元消費券，首期「落袋」至今一星期，香港民意研究中心過去一周以問卷訪問逾5,600人，有59%受訪者認同疫情下面對經濟壓力，消費券金額應該加碼。訪問對象涵蓋年滿12歲的未成長人士，但調查發現，反對向未成年市民派消費券的比例，稍多於支持者，分別佔38%及35%。



至於不同政策措施的重要性，受訪者不論來自民主派及非民主派陣營，都認為首要是「修改房屋、教育和醫療政策，令各人有較平等機會改善生活」，只有7%認為「取消由中國大陸入境的疫情相關限制」是首要工作，相反19%認為須優先取消海外入境限制。即使單計非民主派陣營，亦有較多人認同「取消海外來港限制」更為優先。



調查在首期消費券派發後進行，只有2%受訪者表示曾參與《預算案》公眾諮詢。民主派陣營有較多人認為10,000元消費券應該加碼，達71%；非民主派陣營則有53%持相同看法。

跨陣營最多人認同首要改善房屋、教育及醫療

對於政策優次的看法，不論陣營，最多人認同首要「改善房屋、教育及醫療」。在民主陣營，第二多受訪者認為優先工作是「取消海外入境限制」， 第三多人認為須優先「支援中小企渡過難關」；最少人認同須優先「取消內地入境限制」，只佔整體受訪者3%。

在非民主派陣營，「取消內地入境限制」也只有10%受訪者認同是優先工作，是六個選項中，第二少人選擇，墊底的是「建設宜居城市」。「取消海外入境限制」，獲第三多人認同是首要工作，僅次於「改善房屋、教育及醫療」及「刺激經濟」。