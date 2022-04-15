新冠肺炎｜議員呼籲市民復活節嚴守防疫　梁熙倡全民檢測「埋尾」

一連4日復活節假期今日（15日）開始，各區郊遊地點人頭湧湧。同時今日新增確診個案回落至946宗，是2月10日以來首次跌至3位數。



變種病毒Omicron傳播力驚人，有立法會議員敦促市民做好防疫，亦有人建議趁疫情回落進行全民檢測，找出所有社區傳播鏈，為第五波疫情「埋尾」。



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梁熙：全民強檢可徹底切斷社區傳播鏈

本港確診個案明顯回落，市民趁假日出外活動。然而Omicron傳播力強，外地已有多個變種，4月初更發現BA.5變種傳入個案。

民建聯立法會議員梁熙認為，3位數的確診人數仍不容忽視，政府應做好準備工作，在疫情末段進行強制全民核酸檢測，徹底切斷社區傳播鏈。

梁熙補充說，根據港大推算，放寬防疫限制後，有機會在5月底迎來第六波，並最終導致200多萬人確診及1,540人死亡。他說，眼下隔離設施充足，加上疫情回落，是推行強制全民核酸檢測的合商時間。

顏汶羽、陳凱欣呼籲保持社交距離

其他議員亦擔心4日長期期間市民鬆懈。民建聯立法會議員顏汶羽呼籲，市民要保持社交距離，戴好口罩，做好個人防護。而立法會議員陳凱欣亦引述政府呼籲，市民假日外出在公眾地方須戴口罩，嚴守社交距離限制，避免疫情反彈。