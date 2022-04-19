網絡安全｜保安局準備就網絡安全立法　下半年展開公眾諮詢

政府準備就網絡安全立法，下半年向立法會提交文件。副政府資訊科技總監黃志光今日（19日）在立法會一個委員會上表示，今年《施政報告》提出要保障基礎設施網絡安全，當中涉及國家安全問題，保安局已牽頭進行有關網絡安全的立法準備工作，整理國内及國外相關法例，期望立法清晰界定網絡經營者的責任，保障本港網絡系統，預計今年下半年向立法會提交文件，及展開公眾諮詢。



經民聯立法會議員盧偉國表示，網上交易及流動理財普及，網上騙案愈來愈多，真假難辨，令市民變成驚弓之鳥，要求當局立法規管。黃志光指，法律改革委員會正研究與電腦犯罪相關的法例，政府會跟進，暫時未有時間表。

工聯會立法會議員陸頌雄指，訊息安全是國家安全的重要環節，認為政府在採購資訊科技系統時也要考慮到國家安全。他說，雖然目前未有證據證明外國的系統設有後門程式（Backdoor），但外國正以此理由打擊中國企業，例如美國藉此打擊華為。他續指，特區政府主要仍採購歐美品牌的系統，但防人之心不可無，建議採購更多內地品牌的系統，同時可避免外國突然停止供應系統。

黃志光回應指，政府採購時會進行風險評估，某些較高風險的系統，當局會分散採購，如有個別供應商和地區發生事故，當局亦較快調整。他強調，採購系統時考慮兼容度，不希望影響服務水平。

根據立法會文件，政府表示創新及科技局、資科辦會繼續加強措施以提高政府內部的網絡安全水平， 並支援保安局就訂立網絡安全的法例進行準備工作，通過立法方式清晰界定關鍵資訊基礎設施營運者的網絡安全責任，加強保障本港網絡系統及重要基礎設施資訊系統的運作及數據安全。