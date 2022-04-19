01消息｜李家超設主席團、顧問團　150人加入　政商巨頭群星拱照

今屆特首選舉實行「一人模式」，李家超挾786張提名票入閘，囊括政商界重量級人士。多名政界人士透露，李家超團隊擬增設主席團、顧問團，合共達150人，其中全國政協常委唐英年、李澤鉅、胡定旭，將加入主席團；部分商界巨頭、建制元老則出任顧問，包括九龍倉前主席吳光正，人數比2017年林鄭月娥參選時多逾倍。

有消息指，長和系資深顧問李嘉誠亦可能會加入。



李兆基、郭炳聯、吳光正加入

目前李家超競選辦共有17名正副主任，由全國人大常委譚耀宗領軍，副主任包括政制及內地事務前局長譚志源、立法會議員陳勇、黃元山等，各人負責撰寫政綱、拜訪拉票等不同範疇。

多名政界人士向《香港01》透露，李家超團隊將增設主席團及顧問團，邀請政商名人出任，其中大部分全國政協常委均會加入主席團，如友協會長唐英年、長和系主席李澤鉅、胡定旭等，而曾為林鄭助選的行會召集人陳智思亦有份，人數約80人。

獲邀人士：展示李家超獲廣泛支持



顧問團方面，多名商界重量級人士、建制社團「大佬」加入，包括恒地創辦人李兆基、九龍倉前主席吳光正、已提名李家超的前全國政協常委陳永棋、戴德豐、劉漢銓等。此外，新地主席郭炳聯、信和集團主席黃志祥、行會成員李國章，亦會加入主席團或顧問團。



有獲邀加入的政界人士表示，李家超獲眾星拱照，旨在展示愛國陣營團結一致、各方參與，李家超獲不同界別支持，具「廣泛代表性」。

2017年，林鄭月娥參選特首舉行造勢大會，政商名人雲集。（資料圖片）

料周三公布全名單

2017年特首選舉，林鄭月娥亦獲大批政商名人背書，當時主席團有12人，包括行會前召集人夏佳理、蘭桂坊集團主席盛智文等；資深顧問則有27人，如陳永棋、前人大常委范徐麗泰。據了解，李家超的主席團、顧問團成員達150人，陣容比林鄭月娥更豪華。

有獲邀出任顧問的選委表示，樂意為李家超提供施政建議，但相信工作量不多，「唔使落手落腳做，最多畀吓意見」，選舉工程主要由競選辦負責，李家超團隊料周三（20日）公布名單。競選辦主任譚耀宗接受查詢時只說，若有消息會公布。