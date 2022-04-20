林鄭悼陳有慶離世：深感哀痛　僑界、商界一大損失

行政會議召集人陳智思父親、中華總商會永遠榮譽會長陳有慶前日（18日）逝世，行政長官林鄭月娥發稿表示深切哀悼，並代表特區政府深切慰問陳有慶家人。身兼香港僑界社團聯會創會會長的陳有慶，生於泰國華僑之家，生前活躍於本港政商界，曾任港區全國人大代表，2018年獲頒大紫荊勳章。

林鄭讚揚陳有慶是商界翹楚和慈善家，致力加強海外僑胞交流、凝聚僑心，熱心服務社會，貢獻良多，陳辭世是僑界及商界一大損失，自己深感哀痛。商務及經濟發展局局長邱騰華則指，陳有慶成就超卓，在業界備受敬重，感謝陳有慶對社會的貢獻，向其家人致深切慰問。



林鄭憶獲陳有慶贈傳記 與陳智思份屬友好

林鄭月娥2017年競逐特首之位，陳智思是其競選辦主任，陳有慶和陳智思兩父子同時向林鄭捐款10萬元助選。林鄭憶述自己2012年獲陳有慶送贈個人傳記《僑通天下》，對陳成長及從商之路，以至為國為僑服務的事蹟深感敬佩，認為陳辭世是僑界、商界一大損失。

她指，陳有慶多年來推動保險業穩健發展，備受商界敬重；同時積極參與公益事務，履行社會責任，在財政和其他方面支援社會組織和社會企業。身為泰國華僑的陳有慶，也致力加強海外僑胞交流，弘揚中華文化，並在社區敦睦鄉誼，熱心服務社會，貢獻良多。

邱騰華另發稿哀悼，盛讚陳有慶是成功商人，同時熱心服務社會，在陳的領導下，其集團致力參與公益事務，造福人群，對此表示衷心感謝。