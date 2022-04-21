梁振英博鰲論壇演講　冀瓊港兩地加深合作

全國政協副主席、前特首梁振英今日（21日）在博鰲亞洲論壇的全球自由貿易港發展分論壇發表演講，提到香港積極參與南自貿港建設，建議深化兩地合作。



國家主席習近平在博鰲亞洲論壇發表視像講話。（博鰲亞洲論壇圖片）

梁振英指，香港是「一國兩制」下的自由港，有著豐富經驗作以借鑑。他引述主席習近平對港澳兩地的四個希望，即更加積極主動助力國家全面開放、更加積極主動融入國家發展大局、更加積極主動參與國家治理實踐、更加積極主動促進國際人文交流。他說，香港積極參與海南自貿港建設，正是四點希望的重要實踐。

借力RCEP加強合作

他表示，兩地合作有兩大重點，一是可以把握「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）的機遇，對接粵港澳大灣區資源，加速內外雙循環。二是用好國家賦予海南的改革自主權，促進兩地標準和規則銜接，加快推動制度型開放。

4月10日，習近平在海南省三亞市考察崖州灣種子實驗室，了解海南支持種業創新等情況。（新華社）

梁振英舉例海南可以利用免稅旅游購物政策，引入香港珠寶品牌和產品，不僅面向內地消費者，也利好東南亞市場。而香港的行業專才、管理經驗、國際網絡，建立覆蓋設計、生產、展銷、貿易的全產業鏈，可幫助海南發展成為國際珠寶商貿中心。

他又提到，去年底成立的瓊港經濟合作發展諮詢委員會，建議引進香港的優勢產業和管理經驗，不僅引入香港生產的產品，亦引入香港企業在海南生產，以及引進香港的服務和香港在內地提供的服務。