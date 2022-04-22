康文署巡查嚴打炒場　顏汶羽稱不治本：炒場黨可變陣駐場繼而抬價

康文署體育場地炒賣問題嚴重，為打擊「炒場黨」，康文署下月1日起實施新措施，職員會抽樣巡查，如發現場地租用人沒有在場使用設施，將會被視作違規；任何租用人在連續30天內累積2次違規紀錄，會被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。



民建聯立法會議員顏汶羽認為，有關措施「治標不治本」，對打擊「炒場」的作用不大，反而「炒場黨」須長期派人留守場地，有機會抬高炒價。



倡運用社區會堂及開放學校球場

顏汶羽今日（22日）在電台節目表示，出現「炒場」的根本問題是體育場地不足，加上目前有4成體育場地用作防疫用途，令情況更加嚴重。他認為長遠而言，政府應加快規劃，興建更多體育設施；而短期方面，政府可運用民政署的社區會堂及租用學校球場。

他指出，學校放學後往往是球場的繁忙時間，政府早前也探討過開放學校球場供公眾使用，不少學校也贊成做法，但關注管理人手和保險等問題。他建議由康文署負責所有安排，由康文署租用學校場地，再分租給公眾，使用者要遵守康文署規定。

顏汶羽認為，政府應整合目前防疫用的場地，務求可向市民提供合理數量的公共設施，市民生活才可回復正常。