特首選舉‧直播｜早上9至11時半投票　建議選委在指定時間投票

行政長官選舉候選人簡介會今日（22日）傍晩於網上舉行，因應新冠疫情，選舉管理委員會主席馮驊指，五大界別選委分為五個建議投票時段，以減少人流。選委進入主投票站投票前，不強制規定使用「安心出行」，但希望各人配合使用。



至於唯一候選人李家超，需要得到750張有效「支持」票才能成功當選，如不超過，選舉主任會宣布無人當選，屆時必須重啟選舉程序，進行另一輪提名和選舉。



設約100個投票間 如選委發燒將使用特別投票間

特首選舉在5月8日舉行，投票時間為早上9時至11時半。由於疫情關係，選管會按五大選委界別，劃分為五個建議投票時段，呼籲選委按時入場投票，以減少人流。在選舉約10天前，選委將收到郵件包，內含選委名牌供他們進入投票站，每張名牌上印有姓名、相片、專屬二維碼及防止偽冒的雷射標貼。

主投票站內不少於10張發票柜枱及有約100個投票間，並有拉闊距離措施。投票站設體溫檢測，如選委發燒至38度以上，會引領到特別投票間投票，特別投票間在每次使用後，都會徹底消毒清潔。選委到達主投票站時，並無強制規定是否需要使用「安心出行」，但鼓勵盡量使用。

候選人在發布選舉廣告後的1個工作天內，必須將選舉廣告、相關資料及同意書上載至中央平台供公眾查閱。支持和同意必先以書面提出，不可從一連串信息中猜度和選取。

是次特首選舉開支上限為1,760萬元，如超過額度便屬違法。

選舉管理委員會舉行特首選舉候選人網上簡介會。（香港01直播截圖）

灣仔會展為主投票站 跑馬地警署設羈押專用投票站

政府今日刊憲，列出特首選舉投票站地點，主投票站設在灣仔會議展覽中心，另在跑馬地警署設專用投票站，供受到執法機構羈押的選民投票，而後備專用投票站則設在長沙灣警署。會展投票站將會在投票後轉為指定點票站。

此外，政府亦在多間戒毒所、懲教所和監獄設立後備專用投票站，讓被懲教署羈押的選民投票。