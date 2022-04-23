特首選舉｜李家超擬周日探訪劏房户　參選後首度落區

特首唯一候選人李家超近日減少拉票活動，集中精力撰寫政綱，據了解，李家超周日（24日）早上將落區探訪劏房户，這是李家超宣布參選以來，首次落區與市民交流。



李家超本月9日宣布參選特首，但由於疫情關係，一直未落區與市民面對面交流。他早前獲資格審查委員會確認為正式候選人，意味可獲豁免舉行與公眾之間的選舉聚集。

李家超預計下周中公布政綱，房屋問題成為焦點，據了解，李家超將落區探訪劏房户，了解基層生活，可能選址深水埗。李家超競選辦主任譚耀宗今日（23日）見記者時表示，李家超未來會多安排落區，與市民及青年交流。至於探訪詳情，譚耀宗回覆《香港01》查詢時表示，如有安排會通知傳媒。

譚耀宗今日在電視台節目表示，政綱不是施政報告，內容會較具方向性及原則性，不會鉅細無遺，他透露房屋問題上，會着重改善架構，加快流程。

特首選舉防疫建議 每個界別半小時內投票

另外，為減低病毒傳播風險，5月8日特首選舉投票時間將延長至2小時30分鐘，為分散人流，將按選委會五個界別劃分5個「建議投票時段」，每時段為半小時。選委近日陸續收到信件通知相關安排，第一界別工商及金融，建議在首半小時投票，其餘界別依次緊隨其後，第五個界別則安排在最後半小時投票。