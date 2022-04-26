鍾劍華三獲國安處約見　民研不曾討論解散：市民倘支持便可續運

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華，日前在社交網站表明因「避秦」而離港赴英，他今午（26日）越洋以視像形式，出席民研有關「政府民望、民情指數及政策評價」的民調發布會，透露將於本月底離開香港民研，又指只要市民繼續支持和重視香港民研，有信心研究所有能力繼續運作。

鍾劍華透露，警方國安處曾經三次約見自己，最後一次於上月中，與俄烏戰事民調有關。鍾劍華稱警方態度客氣，只是純粹溝通，自己離開香港是期望在自由的空間繼續評論工作，考慮到香港整體環境，與警方約談並無直接關係。



3月1日決定離港 民研未曾討論過解散

鍾劍華透露上月1日已決定離開香港，期望能在自由空間繼續評論工作，與警方約談見面無關，又說「鍾庭耀（香港民研總監）第一個知道我要走」，感激對方尊重他的決定。他指警方國安處過去曾三次約見自己，最後一次約見是上月中，與俄烏戰事的民調有關，他續說警方態度客氣，並強調沒有被警方以任何控罪拘捕。

鍾劍華將在香港民研留任至本月底，被問到有否就解散研究所作討論，鍾劍華表示，民研一直以來所做的事都是合法，故從來沒有就解散這個話題討論。他稱雖然人在異鄉，但「去到邊度都會繼續為香港發聲」。

政府民望淨值急升20個百分點

香港民意研究所今日（26日）公布政府民望數字，調查上星期以電話抽樣訪問1,001位市民，顯示市民對特區政府的滿意率為19%，不滿意率為61%，滿意率淨值為負四成二，較一個月前急升20個百分點，為2022年1月以來新高。市民對於政治、民生及經濟狀況的評價，最新的滿意率為22%、20%、14%，滿意率淨值介乎負三成至負五成。

評論嘉賓、前葵青區議會副主席張文龍相信民望反彈與政府派發一萬元消費券有關，他認為政府在三月接受市民申請，並迅速發放消費券以緩市民之急，同時暫緩全民檢測使市民放下心頭大石。加上近期首階段放寬社交距離措施，令政府民望似有好轉，不過他認為是技術性調整，民望依然會維持低位，並非「市民對政府觀感好咗」。

定期就不同議題進行民調 屢遭建制陣營狙擊

上月初，多個建制陣營媒體接連引用一份遭捏造的香港民研「問卷」，指民研以具傾向性的問題灌輸「反俄」概念，「從而煽動反華及支持『港獨』的情緒，以配合外部勢力打擊俄羅斯」。該「問卷」共列七條選擇題，包括問受訪者願意用甚麼「實際行動」支援烏克蘭，選項包括籌集資金、提供軍事裝備、前往烏克蘭參與國際志願軍等。報道又指，有團體到警察總部請願，促請警方嚴肅跟進並嚴正執法。

香港民研其後臨時取消該發布會，批評這些傳媒完全是「抹黑」，有關報道所引用的問卷全屬捏造。鍾劍華當時形容報道是「居心叵測」，狠批相關傳媒欠缺基本邏輯，利用捏造問卷未經查證大做文章，手段卑劣。